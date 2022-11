Pierwsze wrażenie: iRobot Roomba Combo j7+

W ostatnich latach podejście do sprzątania przeszło swoistego rodzaju rewolucję. Korzystaliśmy nie tylko z coraz bardziej nowoczesnych narzędzi ręcznych, ale również otrzymaliśmy możliwość skorzystania z pomocy robotów sprzątających. Są one coraz bardziej inteligentne, samowystarczalne i dostosowują się do naszego rytmu dnia. Dzięki temu mamy perfekcyjnie czyste podłogi i mnóstwo czasu dla siebie. Firma iRobot, która w dziedzinie sprzątania wyprzedza potrzeby klientów, zrobiła kolejny krok naprzód i wprowadziła do swojej oferty nowy model – Roomba Combo j7+. Robot ten ma wszystkie doskonale znane z poprzednich modeli funkcje, ale nowością jest rewolucyjny system mopowania, utrzymujący nakładkę mopującą z dala od dywanów, co umożliwia gruntowne odkurzanie i mopowanie w jednym cyklu.

Gruntownie odkurza i mopuje

Mechanizm odkurzania w iRobocie Roomba Combo j7+ jest dobrze znany, mając wszystko to, co najlepsze. Znajdziemy tutaj wydajny, 4-stopniowy system sprzątania z boczną szczotką i dwiema gumowymi szczotkami głównymi, osadzonymi na ruchomej głowicy, dostosowującej się do wszystkich rodzajów powierzchni, a także jedyny w swoim rodzaju moduł mopujący. Szczotka boczna odpowiada za skierowanie zabrudzeń sprzed robota oraz z narożników pomieszczeń czy przestrzeni wzdłuż ścian ku centralnej części robota. Tam natrafiają one na dwie przeciwbieżnie poruszające się szczotki główne, które z pomocą mocy ssącej odpowiadają za umieszczenie brudu w zbiorniku robota. Nowością w modelu Combo j7+ jest moduł mopujący. Konstruktorzy bardzo dyskretnie ukryli ramię z nakładką mopującą, które podczas mycia podłogi wysuwa się z górnej części robota.

Oczywiście firma iRobot pomyślała o wydajności i efektywności sprzątania podczas jednego cyklu i jeśli Roomba w swoim harmonogramie ma odkurzanie i mopowanie całego mieszkania, to warto podkreślić, że dywany i wykładziny są całkowicie bezpieczne. Roomba Combo j7+ w trakcie przejazdu rozpoznaje inny rodzaj powierzchni i automatycznie unosi ramię mopujące, w ten sposób chroniąc dywan czy wykładzinę przez zamoczeniem. Warto podkreślić, że konkurencyjne roboty odkurzająco-mopujące unoszą mopa zaledwie na kilka milimetrów nad powierzchnię dywanu, co nie zawsze uchroni go przed zamoczeniem. Moduł mopujący iRobot podczas przejazdu na miękkiej powierzchni jest całkowicie schowany i dzięki temu mamy 100% gwarancji ochrony przed kontaktem z mokrą nakładką. W praktyce ramię mopujące wyposażone jest w miękką nakładkę, która z powodzeniem umyje wszystkie rodzaje twardych powierzchni. Do dyspozycji mamy trzy poziomy namoczenia mopa oraz zbiornik na wodę o pojemności 313 ml. Co ważne, możemy użyć dedykowanego płynu do mycia podłóg od iRobot lub ulubionego środka czyszczącego.

Inteligencja w służbie czystości

Mózgiem nowego robota jest inteligentny system operacyjny iRobot OS. To on w pierwszej kolejności pozwala na wprowadzenie pomocnika do domu, poznanie naszej przestrzeni i zaplanowanie harmonogramu jej sprzątania. Jak przystało na urządzenie smart, Roomba Combo j7+ na każdym kroku będzie nam podpowiadała, które pomieszczenia wymagają dokładniejszego sprzątania, lub które obszary warto odkurzyć lub umyć częściej dla higienicznej czystości. Jest to możliwe m.in. dzięki technologii Dirt Detect, która przy pomocy zaawansowanych czujników wykrywa bardziej zabrudzone obszary, aby dokładnie je odkurzyć. Równie istotny jest system PrecisionVision, który w czasie rzeczywistym rozpoznaje ponad 80 przeszkód różnego rodzaju – od leżących na podłodze kabli, po „niespodzianki” pozostawione przez domowe zwierzęta – i omija je.

Dzięki temu nie musimy za każdym razem przed przejazdem Roomby dokonywać przed-sprzątania. iRobot Roomba Combo j7+ ma własną aplikację do sterowania – iRobot HOME – i to z jej poziomu możemy podglądać mapy naszego mieszkania lub wybranych pomieszczeń oraz harmonogram ich sprzątania. Za każdym razem możemy także ręcznie ustawić dodatkowe odkurzanie lub mopowanie np. kuchni czy przedpokoju. Roombę możemy także sparować z asystentem głosowym Alexa, Google Assistant czy Siri i wydawać komendy podczas pracy robota. Warto zaznaczyć, że iRobot stale pracuje nad powiększaniem biblioteki rozpoznawanych przez urządzenie komend, co przekłada się na jeszcze łatwiejsze dowodzenie inteligentnym pomocnikiem. Nie zapominajmy, że zarówno system operacyjny, jak i aplikacja poddawane są stałym ulepszeniom i użytkownicy automatycznie otrzymują aktualizacje i najnowsze wersje oprogramowania tak, aby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw przygotowywanych przez iRobot.

Autonomiczny pomocnik

Jeśli sprzątanie kojarzy nam się z bieganiem po mieszkaniu z wiadrem i mopem, odkurzaczem, miotłą, zmiotką i ściereczkami, to skorzystanie z pomocy iRobota Roomba całkowicie eliminuje tę wizję. Wyciągnięcie stacji ładująco-czyszczącej Clean Base oraz robota z pudełka i pierwsza, poprawna instalacja tego urządzenia w naszym domu to jedyne czynności, którymi musimy się zająć. W kolejnych dniach nasz inteligentny pomocnik nie będzie nam wchodził w drogę i docenimy jego autonomiczność i samodzielność. iRobot Roomba Combo j7+ będzie automatycznie opróżniał swój pojemnik, w którym gromadzony jest brud w stacji ładująco-czyszczącej. I tutaj dodatkowe udogodnienie – kurz, pyłki i piasek będą przechowywane w worku AllergenLock, który zatrzymuje 99% alergenów oraz pleśni i może pomieścić zabrudzenia nawet z 60 dni. Zatem zapominamy o konieczności opróżniania robota i kontakcie z kurzem. Roomba Combo j7+ ma oczywiście określoną długość pracy na jednym naładowaniu, ale dobrą informacją jest to, że robot zapamięta miejsce, w którym skończył sprzątanie i po ponownym inteligentnym doładowaniu wróci i będzie je kontynuował. Co więcej, najnowszy model w ofercie iRobot samodzielnie zaplanuje system poszczególnych przejazdów – rozpocznie od odkurzania miękkich powierzchni, by kontynuować je i mopowanie tych twardych.

Roboty sprzątające iRobot od 20 lat dbają o czystość w naszych domach. W tym czasie miliony użytkowników na całym świecie przekonały się, że automatyzacja procesu sprzątania jest nie tylko wygodna, ale w sposób uporządkowany pozwala zadbać o higienę w mieszkaniu. I jeśli na myśl o Roombie przychodzi nam dokładne odkurzanie, to dziś warto zmienić to postrzeganie – wprowadzenie do oferty modelu Combo j7+ pokazuje, że sprzątanie na sucho i mokro w jednym cyklu jest nie tylko możliwe, ale pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, pieniędzy i energii.