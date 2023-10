Zdrowe i czyste domy z urządzeniami Dysona

Dom, to miejsce, w którym każdy powinien czuć się dobrze i bezpiecznie. W zapewnieniu tego komfortu kluczowe jest m.in. utrzymanie czystości. Wsparciem w codziennych porządkach mogą być inteligentne urządzenia, takie jak wielofunkcyjne odkurzacze bezprzewodowe, roboty sprzątające czy oczyszczacze powietrza.

Firma Dyson przedstawia kilka produktów, które powstały w wyniku połączenia automatyzacji, zaawansowanego oprogramowania, inteligentnych rozwiązań oraz najlepszej w historii wydajności czyszczenia.

W ostatnim roku odnotowano znaczący spadek (aż 15%) liczby osób, które regularnie sprzątają w domu lub mieszkaniu, jednak wciąż poświęcamy na odkurzanie średnio 25 minut tygodniowo, co odpowiada 65 godzinom rocznie. A gdyby tak, udało się skrócić ten czas lub zacząć sprzątać bez konieczności angażowania domowników w ten proces? Jest to możliwe, bo zarówno roboty sprzątające jak i oczyszczacze powietrza Dyson analizują swoje otoczenie i automatycznie reagują na zachodzące zmiany, tak by jak najlepiej spełnić nasze oczekiwania. Do prawidłowej realizacji zadań, korzystają z inteligentnych i dokładnych czujników, a także wbudowanego oprogramowania, elektroniki, rozwiązań automatycznych oraz kluczowych technologii mechanicznych, m.in. z zakresu napędu, filtracji i zbierania brudu.

Dyson 360 Vis Nav stanowi kolejny krok firmy Dyson w obszarze inteligentnych robotów sprzątających – to najskuteczniejszy robot sprzątający, który sześciokrotnie przewyższa inne urządzenia tego typu pod względem mocy ssania. Dyson 360 Vis Nav jest wyposażony w 360° system wizyjny z kamerą typu Fisheye, wykorzystujący wyjątkową technologię jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM), dzięki czemu pamięta, gdzie już odkurzał, rozpoznaje miejsca wymagające sprzątania i tworzy mapy poziomu zabrudzenia podłogi. Zaawansowany procesor wykorzystuje dane zbierane przez 26 czujników do rozmaitych celów, m.in. do wykrywania kurzu, unikania przeszkód i dokładnego sprzątania wzdłuż ścian.

Robot jest wyposażony w nową szeroką szczotkę o potrójnym działaniu, która skutecznie czyści podłogi twarde i posiada miękkie nylonowe włosie do zbierania dużych zanieczyszczeń, antystatyczne włókna węglowe do usuwania drobnego kurzu oraz sztywne nylonowe włosie do dokładnego czyszczenia dywanów. Dzięki zaawansowanemu dwuwahaczowemu zawieszeniu urządzenie pokonuje wysokości do 21 mm, a jego niski profil umożliwia mu sprzątanie pod meblami znajdującymi się do 99 mm nad podłogą. Po 65 minutach pracy robot automatycznie powraca do stacji dokującej, aby się naładować. Po każdym odkurzaniu w aplikacji MyDyson udostępniane są raporty na temat jego dokładności.

Oczyszczacz powietrza Dyson Big+Quiet Formaldehyde został zaprojektowany specjalnie z myślą o dużych, otwartych pomieszczeniach. Dzięki udoskonalonej aerodynamice stożków oczyszczacze mają zasięg do 10 metrów, a nowy czujnik CO2 informuje o potrzebie przewietrzenia pomieszczenia. Oczyszczacz powietrza Dyson Big+Quiet wyróżnia się nie tylko potężnym zasięgiem, ale i cichą pracą – generuje zaledwie 56 decybeli hałasu, co czyni go najcichszym, a zarazem najwydajniejszym oczyszczaczem powietrza Dyson. Czujniki stale monitorują jakość powietrza i na bieżąco przesyłają dane do aplikacji MyDyson.

Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 to urządzenie wielofunkcyjne – oczyszczacz powietrza i wentylator (z funkcją nawilżania). Oczyszcza, higienicznie nawilża i wentyluje powietrze, dodatkowo wychwytuje pyłki, kurz i alergeny. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach. Filtr z węglem aktywnym usuwa gazy, filtr HEPA H13 wychwytuje 99,95% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra, natomiast filtr katalityczny Dyson w sposób ciągły zatrzymuje i rozkłada cząsteczki formaldehydu. Technologia Air Multiplier rozprowadza oczyszczone, nawilżone powietrze w całym pomieszczeniu. Oczyszczacz Dyson posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz jest rekomendowany dla alergików przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson Gen5detect jest wyposażony w silnik Hyperdymium piątej generacji, który wytwarza niezrównaną moc ssania, umożliwiającą wychwytywanie wirusów. Odkurzacz posiada całkowicie szczelny system filtracji HEPA na poziomie całego urządzenia, wyłapujący 99,99% cząstek o średnicy do 0,1 mikrona. 14 cyklonów oddziela drobinki kurzu od strumienia powietrza, nie powodując spadku mocy ssania, co zapewnia wysoką wydajność przy każdym sprzątaniu. Dzięki zwiększonej jasności i dużemu zasięgowi nowa elektroszczotka Fluffy Optic pozwala zobaczyć dwa razy więcej mikroskopijnego kurzu, więc użytkownik dobrze wie, gdzie jeszcze należy odkurzyć. Wydajny i pojemny akumulator wydłuża czas pracy urządzenia nawet do 70 minut.