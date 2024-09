The Frame – 70 tysięcy galerii sztuki w polskich domach

Samsung The Frame już od 7 lat są najchętniej kupowanymi lifestyle’owymi telewizorami wśród Polaków według danych firmy Samsung. Szacuje się, że od 2017 roku znalazły aż 70 tysięcy nabywców. Trafiły do najróżniejszych przestrzeni: salonów, sypialni, otwartych kuchni, pracowni architektów i fotografów, ale też do muzeów, domów aukcyjnych czy galerii sztuki. Co ciekawe, wciąż największą popularnością cieszy się jego przekątna 55” – 28%, ale widać też coraz większe zainteresowanie większymi przekątnymi – 75” i 85”.

The Frame to zdecydowanie najpopularniejszy model w ofercie urządzeń Lifestyle firmy Samsung. Polacy docenili go za unikalne wzornictwo, mnogość funkcji oraz wysokie standardy jakości, które sprawiają, że telewizory marki Samsung już od 18 lat są najchętniej wybierane na świecie. Od czasu wprowadzenia The Frame na rynek, czyli od 2017 roku, jego design, funkcje czy możliwości personalizacji wciąż ewoluują, odzwierciedlając zmieniające się zapotrzebowania użytkowników i ich rosnące wymagania.

Mnogość preferencji można zauważyć chociażby przy wyborze przekątnych. Widzowie wciąż najchętniej wybierają ekrany 55” – stanowią one 28% wybieranych telewizorów The Frame, ale tuż za nią plasuje się przekątna 65” – 20%. Jednocześnie rośnie popularność większych przekątnych – 75” i 85”. W 2023 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, ich sprzedaż wzrosła o 7%.

The Frame w większych rozmiarach świetnie sprawdzi się w większych przestrzeniach, takich jak otwarte kuchnie. Ten trend wnętrzarski zyskuje na coraz większej popularności, sprzyjając domowej integracji i maksymalnym wykorzystaniu dostępnej powierzchni. W przestrzeni, w której spędzamy dużo czasu, warto postawić na estetyczny sprzęt, który będzie się wyróżniał minimalistycznym designem, ale jej nie przytłaczał. Dlatego dobrym wyborem będzie np. model 75” czy większy, który będzie stanowił centralny punkt domowej rozrywki. Z kolei mniejszy model, o przekątnej 32” dobrze sprawdzi się w otwartej kuchni, ale doskonale odnajdzie się też w sypialni czy pokoju do pracy.

Samsung The Frame to telewizor, który na tle innych ekranów wyróżnia sporo czynników. Jego Matowa Powłoka Ekranu sprawia, że widzowie będą mogli w pełni skupić się na oglądanych treściach i zapomnieć o refleksach świetlnych, nawet w słoneczny dzień. Ponadto uzyskany w 2024 roku dla telewizorów The Frame certyfikat Validated ArtfulColor od PANTONE potwierdza wyjątkową zdolność reprodukcji kolorów zgodną z rygorystycznymi standardami Pantone niemal w każdym otoczeniu. Kolejną ważną cechą The Frame jest minimalistyczny design, który sprawia, że ekran po zawieszeniu na ścianie wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki.

Telewizor można też z łatwością personalizować, a pomogą w tym wymienne ramki, dostępne w różnych kolorach i stylach oraz różne możliwości montażu – w pionie lub poziomie, na nóżkach, na specjalnym wieszaku, który znajduje się w zestawie z telewizorem, lub na statywie Studio.

Innym istotnym wyróżnikiem telewizora The Frame jest Tryb Sztuka, dzięki któremu także naszą otwartą kuchnię czy salon można zamienić w prywatną galerię z naszymi ulubionymi obrazami czy zdjęciami dodając waloru estetycznego. Natomiast dedykowany sklep ze sztuką Art Store oferuje dostęp do ponad 2500 dzieł w najróżniejszych stylach, w tym sztuki klasycznej, sztuki nowoczesnej, a także zachwycających fotografii i grafik. Co ważne, The Frame, podobnie jak inne telewizory Samsung, jest wyposażony w system Smart TV Tizen, która zadba o doświadczenie rozrywki na najwyższym poziomie. Ponadto system operacyjny Tizen chroni naszą prywatność i dane osobowe za pomocą rozwiązania Samsung Knox.

The Frame stanowi także świetny duet z urządzeniami audio firmy Samsung – głośnikiem Music Frame czy smukłymi soundbarami Ultra Slim.

Zaprojektuj wnętrze z telewizorem The Frame

Jeszcze tylko do 23 września 2024 roku studenci, architekci, projektanci i wszystkie osoby, które kochają piękne wnętrza mogą wziąć udział w wyjątkowym konkursie Samsung. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu koncepcyjnego wnętrz z wykorzystaniem telewizora Samsung The Frame oraz lodówki Bespoke, przy czym na każdej wizualizacji muszą być widoczne wskazane produkty marki Samsung. Obydwa produkty dają możliwość personalizacji, więc twórcy będą mieli duże pole do kreatywnych rozwiązań. Nagrodą w konkursie jest akcja promocyjna dla zwycięzcy w mediach oraz profesjonalna sesja zdjęciowa w wykonaniu Szymona Brodziaka. Łączna pula nagród wynosi ponad 100 000 zł.

Regulamin konkursu, szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania projektu oraz materiały niezbędne do przygotowania wizualizacji, dostępne są na dedykowanej platformie: https://konkursarchitekci.pl/