Eufy: dom pod czujnym okiem

Rozwiązania smart home są stworzone w jednym celu – by ułatwiać wykonywanie codziennych obowiązków i czynić naszą przestrzeń jeszcze bardziej osobistą. Nie ma nic przyjemniejszego od powrotu do domu, w którym panuje odpowiednia temperatura (termostat zdalnie ustawiliśmy jeszcze przed wyjściem z pracy), podłogi są wysprzątane (to za sprawą robota sprzątającego), a atmosferę budują odpowiednio przyciemnione, relaksujące światła. Inteligentne gadżety pozwalają nam skuteczniej dbać o zdrowie, wydajniej pracować, przyjemniej spędzać czas wolny i po prostu czuć się bezpieczniej.

Panuje zresztą przekonanie, że rozwiązania smart home najlepiej sprawdzają się właśnie w tym ostatnim zastosowaniu. Możliwość natychmiastowej reakcji na potencjalne niebezpieczeństwo to nieoceniona zaleta, która pomoże nam wyjść obronną ręką z wielu niespodziewanych sytuacji.

Na rynku znajdują się dziesiątki inteligentnych urządzeń bezpieczeństwa, zaliczających się do różnych kategorii – kamery zewnętrzne i wewnętrzne, czujniki ruchu, alarmy z możliwością sterowania przez aplikację czy nawet inteligentne dzwonki do drzwi. Przed wyborem idealnego rozwiązania, warto więc zastanowić się, jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w naszym domu.

Jeśli mieszkamy w bloku wielorodzinnym, kamera zewnętrzna będzie co chwila rejestrowała ruchy naszych sąsiadów i bombardowała nas notyfikacjami. W tej sytuacji najlepiej sprawdzi się wideodomofon – kompaktowy, praktyczny i dający nam możliwość dyskretnego sprawdzenia, kto czeka przed drzwiami.

Właściciele domków jednorodzinnych mają tutaj pełne pole do popisu, ale również oni powinni pamiętać o pewnej istotnej kwestii. Jeśli zdecydujemy się na wybór kilku systemów bezpieczeństwa, musimy koniecznie dopilnować, żeby wszystkie urządzenia potrafiły ze sobą współpracować; pozwoli to jeszcze skuteczniej chronić nasze mienie. Należy przy tym pamiętać, że nie zawsze wystarczy kupić sprzęt sygnowany przez jedną markę – na rynku znajdziemy przypadki, w których kilka produktów danego producenta działa w oparciu o zupełnie inne protokoły i pod egidą innej aplikacji. Mało wygodne, a na dodatek wymaga od nas poświęcenia dodatkowej przestrzeni w pamięci urządzenia mobilnego.

Z pomocą przychodzi nam kompleksowy system bezpieczeństwa od Eufy. W jego skład wchodzi szeroki wybór inteligentnych produktów, działających w ramach jednego ekosystemu i sterowanych przez aplikację Eufy Security (iOS, Android). Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa naszego domu są dostępne w jednym miejscu – bez wychodzenia z apki możemy uzbroić alarm, ustawić pole widzenia obiektywu, sprawdzić notyfikacje i podejrzeć, kto zadzwonił do drzwi wejściowych. To intuicyjne rozwiązanie, a także bezpieczne: nagrania z kamer są zapisywane w domowym hubie bezpieczeństwa i szyfrowane zgodnie z militarnymi standardami AES-256 na każdym etapie przesyłania, co zapobiega ich przechwyceniu przez osoby trzecie. Ułatwia to również dostęp do zarejestrowanych klipów.

Dzięki prostej obsłudze i instalacji rozwiązania Eufy nadają się zarówno dla zupełnie początkujących adeptów smart home, jak i osób już posiadających całkiem rozbudowany ekosystem: sprzęt jest w pełni kompatybilny z Asystentem Google, Amazon Alexą i Apple HomeKitem. Produkty Eufy wyróżniają się także wysoką jakością wykonania. Wytrzymałe, odporne na niekorzystne warunki pogodowe materiały zadbają o to, żeby produkty służyły nam przez długie lata, bez konieczności ich wymiany i przy minimalnej konserwacji. System jest przy tym doskonale skalowalny; jeśli zdecydujemy, że chcemy uzupełnić naszą instalację o dodatkowe kamerki, możemy po prostu sparować je z aplikacją, a zostaną one automatycznie dodane do systemu.

Jakie urządzenia zadbają o bezpieczeństwo naszego domu? W ofercie Eufy znajdują się aż trzy rodzaje zewnętrznych kamer eufyCam, wyróżniających się doskonałym obrazem nawet w nocy, a także długim czasem pracy na baterii. Wideodomofon Eufy Video Doorbell to niezbędne uzupełnienie twoich drzwi wejściowych, zaś zestaw Alarm Kit pozwoli ci zabezpieczyć drzwi do ogrodu, okna na tarasie i inne nieoczywiste punkty, które mogą zostać wykorzystane przez włamywaczy. Już nie musisz obawiać się przykrych niespodzianek losu – jeśli wydarzy się coś niepokojącego, zawsze będziesz wiedział o tym pierwszy.

Eufy Home Alarm Kit

Twój dom to twoja twierdza, dlatego warto zadbać o to, żeby była ona chroniona przed wtargnięciem nieprzyjaciół. Alarm to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów udaremnienia prób włamania: głośna syrena zwraca uwagę sąsiadów i przechodniów, jednoznacznie dając do zrozumienia, że w domu dzieje się coś, co nie powinno mieć miejsca. Eufy Home Alarm Kit (800 PLN) łączy te zalety z funkcjonalnością smart home, w razie włamania pozwalającą ci natychmiast zareagować na sytuację.

W skład zestawu wchodzą dwa czujniki otwarcia drzwi i okien oraz czujnik ruchu, klawiatura z uzbrojeniem alarmu oraz praktyczny hub Eufy HomeBase 2. Te pierwsze zamontujesz na ramach drzwi do ogrodu lub szczególnie dostępnych z zewnątrz okien. Gdy alarm jest uzbrojony, ich nagłe, nieautoryzowane otwarcie spowoduje natychmiastowe przesłanie notyfikacji do aplikacji Eufy Security oraz uruchomienie alarmu 100 dB. Sensory są w pełni bezprzewodowe, więc ich montaż i konfiguracja zajmują dosłownie chwilę.

Analogicznie działa umieszczany koło drzwi wejściowych czujnik ruchu o szerokim polu widzenia 100°: gdy w jego zasięgu pojawi się jakikolwiek niepokojący obiekt, a alarm nie zostanie rozbrojony za pomocą kodu wpisanego na klawiaturze, system przejdzie w tryb alarmowy, przesyłając ci stosowną notyfikację i racząc intruza przeraźliwie głośną syreną, emitowaną przez huba. To system smart home, dlatego do odbezpieczania systemu wykorzystasz także aplikację mobilną. Pozwala to na przykład łatwo uzbrajać system wieczorem, przed pójściem spać, i rozbrajać go rano – wszystko bez wychodzenia z łóżka.

Na dodatek nie musisz obawiać się, że Home Alarm Kit będzie zgłaszał problem za każdym razem, gdy w jego polu widzenia pojawi się na przykład zwierzę domowe: czułość sensorów możesz dopasować do swoich potrzeb w aplikacji. Oczywiście jeśli w twoim domu znajduje się więcej newralgicznych punktów, które mogą wydawać się łatwym kąskiem dla włamywaczy, możesz spokojnie rozszerzyć system o dodatkowe czujniki i akcesoria. Wszystkie z nich obsługiwane są z poziomu aplikacji Eufy Security, a za zarządzanie nimi odpowiada hub Eufy HomeBase 2 – pamiętaj, że do zarządzania wszystkimi urządzeniami producenta, potrzebujesz tylko jednego huba. Ten natomiast pełni także funkcję repeatera Wi-fi, więc ułatwia łączność urządzeń z bazą.

Kamery EufyCam

Odpowiednia kamera to podstawa każdego domowego systemu bezpieczeństwa; czasami nawet sam jej widok potrafi odstraszyć włamywacza. Kamery od Eufy – eufyCam 2, eufyCam 2C i eufyCam 2 Pro – dysponują szeregiem funkcji, które zniechęcą złodzieja w sytuacji, gdy sama obecność kamerki nie wystarczy. Urządzenia są kompatybilne z aplikacją Eufy Security, a w momencie zaobserwowania podejrzanej aktywności, prześlą ci stosowne powiadomienie na smartfona. Jeśli zechcesz, będziesz mógł natychmiast porozumieć się z uchwyconą na wideo osobą za pomocą dwukierunkowego systemu komunikacji.

Kamery korzystają z zaawansowanej technologii wykrywania kształtu ciała i twarzy, która odróżnia ludzkie sylwetki od zwierzęcych. Dzięki temu apka nie będzie bombardowała cię notyfikacjami za każdym razem, kiedy pupil sąsiada zdecyduje się na odwiedzenie twojego ogródka. W aplikacji możesz zaprogramować także strefy aktywności, przydatne, jeśli twój dom znajduje się w pobliżu ruchliwej ulicy lub chodnika.

Produkty eufyCam (1 350 PLN za eufyCam 2c – 2 kamery i hub, 1 800 PLN za eufyCam 2 – 2 kamery i hub, 2 000 PLN za eufyCam 2 Pro – 2 kamery i hub) są łatwe w montażu i obsłudze. Dzięki magnetycznym, mocnym uchwytom precyzyjnie ustawisz je w optymalnym położeniu, a także zdejmiesz je do ładowania. Kamerki są w pełni wodoodporne i mogą działać w różnych warunkach pogodowych, od mrozów po największe upały. Do włamań najczęściej dochodzi po zmroku, ale złodzieje nie mają co liczyć na bezpieczną osłonę nocy: wbudowany noktowizor zadba o to, żeby nagrania były tak wyraźne, jakby zostały wykonane w biały dzień.

Czym różnią się poszczególne modele eufyCam? eufyCam 2 to propozycja dla wszystkich użytkowników: sprzęt rejestruje obraz w jakości 1080p i potrafi pracować nawet do 12 miesięcy na jednym ładowaniu. Jeśli zależy ci na objęciu nadzorem jak najszerszego obszaru, wybierz eufyCam 2C. Kompaktowe i lekkie, urządzenia te wyposażone są w obiektywy 1080p o przekątnej pola widzenia równej 135°, co umożliwi zabezpieczenie prawie całej przestrzeni przed twoim domem. Kamerki wystarczy ładować co pół roku.

eufyCam 2 Pro to natomiast propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, wyposażona w superostrą matrycę 2K, która uwieczni każdą sytuację z dokładnością do najmniejszych szczegółów. Jedno ładowanie to 12 miesięcy ciągłej pracy, dlatego nie musisz obawiać się, że sprzęt rozładuje się, gdy będzie najbardziej potrzebny.

Eufy Video Doorbell

W obecnych czasach powinniśmy unikać niepotrzebnych kontaktów z osobami trzecimi, także takich trwających zaledwie kilka minut. Nawet otwarcie drzwi po to, by odebrać przesyłkę lub podziękować akwizytorom, stanowi potencjalne zagrożenia dla zdrowia – w końcu nie zawsze wiadomo, kto stoi po drugiej stronie.

Z pomocą przychodzi nam inteligentny wideodzwonek z domofonem Eufy Video Doorbell (700 PLN), wyposażony w kamerkę o rozdzielczości 2K z obsługą obrazu HDR. Krystalicznie czysty obraz i rozszerzone pole widzenia pozwolą mu objąć swoim okiem wszystko, co dzieje się przed twoim domem; jeśli w polu widzenia urządzenia znajduje się ruchliwa ulica, możesz wykluczyć ten obszar ze strefy aktywności dzwonka.

Gdy do drzwi zadzwoni gość, aplikacja Eufy Security natychmiast cię o tym poinformuje, przesyłając wideo na żywo i umożliwiając porozmawianie z czekającą przed wejściem osobą. Sprzęt potrafi także wykrywać podejrzaną aktywność – jeśli ktoś zbliży się do drzwi, prześle ci on migawkę twarzy, a ty będziesz mógł natychmiast zareagować, na przykład odstraszając intruza za pomocą dwukierunkowej komunikacji.

Wideodomofon działa w trybie przewodowym lub bezprzewodowym; w tym pierwszym nie wymaga on ładowania, a w drugim wystarczy uzupełniać baterię co pół roku. Jak wszystkie urządzenia Eufy, również Video Doorbell otrzymał wsparcie dla Alexy i Asystenta Google, co pozwala zintegrować dzwonek z innymi urządzeniami smart home i jego obsługę głosową.