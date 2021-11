Elsonic EK-MD088 – monitor… do scrollowania w pionie

Czy zdarza ci się przeglądać media społecznościowe i myśleć, jak to nie znosisz scrollowania i chciałbyś móc zobaczyć wszystkie posty jednocześnie? Nam też nie, ale pomysłowość producentów nie zna granic. Oto pionowy monitor nie tylko dla miłośników social media.

Elsonic EK-MD088 został wyposażony w 8,8 calowy ekran o jasności 300 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie brzmi to specjalnie intrygująco, przynajmniej do momentu, w którym zobaczymy jego rozdzielczość: 420 x 1920 px. Monitor wyświetla obraz w formacie 7:32, co według producenta ma ułatwić przeglądanie kanałów społecznościowych, w szczególności Twittera, oraz grę w tytuły przeglądarkowe.

Ze względu na nietypowe wymiary, EK-MD088 to przede wszystkim ekran pomocniczy (acz nie wątpimy, że w sieci znajdą się odważni, którzy spróbują na nim grać lub pracować). Został on wyposażony w dwa złącza, USB-C i mini HDMI. Co ciekawe, to pierwsze nie może być wykorzystane do przesyłania obrazu: służy ono jedynie do zasilania gadżetu. Urządzenie ma aż 24,8 cm wysokości, a jego baza otrzymała wymiary 78 x 21 mm. Całość waży zaledwie 198 g.

Monitor od Elsonic jest przeznaczony wyłącznie na rynek japoński. Trafi on do sprzedaży w lutym przyszłego roku w cenie 14 800 JPY (ok. 530 PLN).