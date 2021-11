TEST: TP-Link Archer AX72

Brzmi to strasznie staro, ale pamiętam, że jakieś kilkanaście lat temu konfiguracja routera była skomplikowanym procesem, pochłaniającym sporo czasu. Teraz żyjemy w epoce prostszych rozwiązań i szybszego internetu, o czym świadczą chociażby takie produkty jak Archer AX72.

Na pierwszy rzut oka router przypomina nieco droższy model AX73, a po zajrzeniu w specyfikację okaże się, że jest on doń podobny także pod względem sprzętowym. Główna różnica tkwi w zastosowaniu nieco innego procesora. Urządzenie zostało wyposażone w sześć anten, dostarczających sygnał do każdego zakątka domu, oraz cztery porty LAN, w sam raz do obsługi konsol i gamingowych komputerów. Do dyspozycji otrzymamy także złącze USB-A, które pozwala zamienić dowolny nośnik w masową pamięć w chmurze.

Konfiguracja Archera AX72 zajęła mi zaledwie kilka minut. Zdecydowałem się na skorzystanie z polskojęzycznej aplikacji Tether, która krok po kroku przeprowadziła mnie przez cały proces. Program umożliwia także zarządzanie parametrami sieci i konfigurację usługi OneMesh, pozwalającej rozszerzyć zasięg internetu w domu.

Archer AX72 nie zawiódł mnie w kwestii wydajności. Testowałem sprzęt w mieszkaniu, gdzie maksymalna prędkość pobierania to 500 Mb/s. Laptop gamingowy z Wi-fi 6 osiągnął imponujące 487 Mb/s w tym samym pomieszczeniu co router, oraz 370 Mb/s dwa pokoje obok; podobne wartości uzyskały także inne urządzenia, obsługujące najnowszy standard Wi-fi. Nieco niższe prędkości zanotowałem w przypadku sprzętów z Wi-fi 5, chociaż i tutaj nie miałem problemów ze streamingiem filmów lub pobieraniem gier ze Steama.

Router został wyposażony w obsługę technologii OFDMA i protokołu MU-MIMO, zwiększających wydajność sieci w przypadku dużych obciążeń. W trakcie testu podłączyłem do sieci dwa smartfony, iPada, laptopa i inteligentny ekran, po czym rozpocząłem strumieniowanie filmów na każdym z urządzeń – nie zaobserwowałem ani jednego przycięcia lub spadku jakości. Stabilne połączenie utrzymało się także w momencie, gdy przerzuciłem się na granie online: kilka partyjek CS:GO nie miało żadnego wpływu na streaming z HBO GO na którymkolwiek urządzeniu.

TP-Link zapewnia, że z sieci może korzystać do 100 urządzeń jednocześnie, co spodoba się posiadaczom dużych instalacji smart home. Ci ostatni powinni zainteresować się także opcjonalną subskrypcją HomeShield Pro, w skład której wchodzi ochrona inteligentnych sprzętów przed działalnością osób trzecich, jak również przeciwdziałanie atakom DDoS i zaawansowane ustawienia kontroli rodzicielskiej. W zestawie z Archerem AX72 otrzymujemy darmowy miesiąc na próbę, a po jego zakończeniu zostaje nam podstawowa wersja ze skanowaniem sieci domowej i nadawaniem priorytetu urządzeniom – to i tak nieźle jak na tak niedrogi sprzęt.

SPECYFIKACJA