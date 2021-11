TEST: JBL Jr 460NC

Zdalne nauczanie było zmorą wielu dzieciaków. Problemy z połączeniem internetowym, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, a do tego pracujący obok rodzice, których służbowe konferencje przeszkadzały im w skupieniu się na lekcjach… W ofercie JBL pojawiły się właśnie słuchawki z serii Jr, wyposażone w system ANC, który przyda się najmłodszym słuchaczom nie tylko w trakcie szkolnych obowiązków. Sprawdźmy, czy warto sprezentować je pociechom.

JBL Jr 460 NC zostały wykonane ze sztywnych, wytrzymałych materiałów odpornych na wyginanie i przypadkowe obicia. Do testów otrzymaliśmy szaro-białą wersję kolorystyczną, ale do wyboru mamy także niebieską i różową; każde dziecko na pewno znajdzie coś dla siebie. O ocenę tego, czy słuchawki są wygodne, poprosiliśmy zaprzyjaźnionego, młodego eksperta, który zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że wokółuszne poduszki były miękkie i przyjemne w dotyku, a lekka konstrukcja nie przeszkadzała mu w zabawie.

Praca z Jr 460 NC okazała się prosta i intuicyjna. Sprzęt natychmiast paruje się ze smartfonami działającymi na Androidzie, a możliwość wielopunktowego połączenia umożliwia naprzemienne korzystanie ze słuchawek na urządzeniu mobilnym i laptopie. Połączenie Bluetooth okazało się stabilne nawet w sytuacjach, w których nasz tester oddalił się od źródła dźwięku, na przykład przechodząc do pomieszczenia obok. Do dyspozycji dzieciaków oddane zostały także duże, łatwe w obsłudze przyciski sterowania, jak również możliwość przewodowego słuchania, gdy bateria jest bliska wyczerpania.

Jedno ładowanie starczało na około 18 godzin słuchania z włączonym ANC; na szczęście JBL wyposażyło słuchawki w port USB-C, dzięki czemu ich pełne naładowanie trwa zaledwie dwie godziny, a po kwadransie ładowania sprzęt jest gotów do pracy przez kolejne dwie godziny.

Jr 460 NC zostały wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki, dostarczające do uszu malucha kolorowy i wesoły dźwięk. Co istotne, słuchawki zostały wyposażone w technologię JBL Safe Sound, która ogranicza maksymalną głośność urządzenia do 85 dB. Ten poziom głośności jest porównywalny z hałasem, jaki panuje w mieście podczas godzin szczytu, i nie ma negatywnego wpływu na wrażliwy dziecięcy słuch.

Na pochwałę zasługuje także system ANC, zdolny wygłuszyć „biurowy” poziom dźwięku; nasz tester mógł w spokoju skupić się na oglądanej kreskówce, gdy przeprowadzaliśmy rozmowę telefoniczną w tym samym pomieszczeniu, acz najgłośniejsze odgłosy wciąż przedostawały się przez aktywną redukcję hałasu.

JBL Jr 460 NC to bardzo dobry prezent dla dziecka – lekka konstrukcja i ANC przydadzą się nie tylko w podróży czy podczas zdalnych lekcji, a dzięki ograniczonemu poziomowi głośności możemy mieć pewność, że słuch naszego malucha jest bezpieczny.

SPECYFIKACJA