Elektryczny carsharing w Warszawie

Warszawa nie jest co prawda najgorszym miastem w Europie pod względem jakości powietrza, ale daleko jej do najlepszych. W rozwiązaniu problemu smogu ma pomóc nowy system carsharingowy Innogy Go! złożony z samych aut elektrycznych.

Innogy Go! To wspólny projekt dostawcy energii Innogy i BMW. Flota 500 miejskich samochodów BMW i3 z napędami elektrycznymi będzie dostępna dla mieszkańców stolicy od dziś. Aby zamówić auto, należy skorzystać z aplikacji mobilnej. Pojazd można wynająć na minuty lub zamówić pakiet dobowy. W tym pierwszym przypadku stawka będzie wynosiła od 1,19 PLN za minutę korzystania – w przypadku zamówienia samochodu w wersji sportowej i3S (jest ich 30) wzrośnie ona do 1,49 PLN. Promocyjna pierwsza jazda o długości do 15 minut ma kosztować jedynie 1 grosz.

Współdzielone BMW i3 będą ładowane w dedykowanych stacjach 50 kW, które umożliwią naładowanie ich baterii w jedynie 50 minut. Energia wykorzystywana do tego celu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na razie Innogy oddało do użytku 30 punktów ładowania rozmieszczonych w różnych miejscach Warszawy – docelowo ma ich być znacznie więcej.

Innogy Go! to największy elektryczny system carsharingowy w Polsce i jeden z największych w Europie. Carsharing w wersji bezemisyjnej obecny jest także we Wrocławiu, Krakowie i Siedlcach. Trend ten na pewno będzie cieszył się popularnością wśród użytkowników, pozwala bowiem na walkę z problemami wywołanymi przez obecność aut spalinowych w centrum miast – tłokiem i pogorszeniem się jakości powietrza.