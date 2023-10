Ekspresja i solidność: Christian Lacroix x Regatta Great Outdoors

Wywodząca się z Wielkiej Brytanii, jedna z najbardziej popularnych marek outdoorowych, Regatta Great Outdoors, nawiązała współpracę ze słynnym francuskim domem mody Christian Lacroix. Wspólnie stworzona kolekcja kurtek, płaszczy i akcesoriów Jesień/Zima 2023 jest dostępna w sprzedaży od 25 października 2023 roku na regatta.pl.

Dzięki ekspresyjnym nadrukom, charakterystycznym dla Christian Lacroix, ta żywiołowa kolekcja to wyjątkowa historia wyobraźni, tożsamości i ekspresji. Pośród odzieży, obuwia i akcesoriów znajdziemy tu m.in. długie puchowe płaszcze i pikowane kurtki. Nawiązując do typowych dla Christian Lacroix oryginalnych kolorów i nadruków, elementy kolekcji dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych – zarówno z nowymi, jak i z odświeżonymi printami. Nadruki z motywami egzotycznych kwiatów czy cukierkowych pasków candy stripe, nadają żywiołowego charakteru gamie odzieży stworzonej dla aktywnego spędzania czasu pod gołym niebem. Każdy element został zaprojektowany tak, by wodoodporność i oddychalność, którą zapewniają wysokiej jakości tkaniny i ociepliny z recyklingu, łączyły się z wyrazistymi modowymi akcentami typowymi dla odzieży sygnowanej przez dom mody Christian Lacroix.

Kolekcja Christian Lacroix x Regatta Great Outdoors jest dostępna na stronie regatta.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych marki.