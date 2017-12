Facebook walczy z fałszywymi newsami

Fałszywe newsy przestały być domeną wyłącznie forów internetowych i portali plotkarskich. Coraz częściej przenikają one do poważniejszej publicystyki i są coraz szerzej rozpowszechniane przez użytkowników portali społecznościowych. Aby zapobiec temu zjawisku, Facebook wprowadza nowy mechanizm umożliwiający łatwiejszą identyfikację nieprawdziwych informacji.

Odpowiedzią na rosnący wciąż problem ma być funkcja „Podobne artykuły”, która pokaże użytkownikowi inne teksty i materiały dotyczące danego tematu. Jeśli algorytm nie wyłapie żadnych podobnych artykułów lub np. znajdzie kilka tekstów, które bezpośrednio będą podważały prawdziwość materiału, wyświetli je na feedzie użytkownika. W praktyce oznacza to, że każdy posiadacz konta na Facebooku otrzyma wybór – opublikować nieprawdziwy artykuł lub skorzystać z podsuniętych linków i samemu dojść do prawdy. Jest to bardzo nieinwazyjny sposób walki z fałszywymi newsami, wymaga jednak zaangażowania samego użytkownika. Sama opcja „Podobne artykuły” ma automatycznie odsiewać teksty, których prawdziwości nie można dowieść.

„Podobne artykuły” mają również pełnić rolę edukacyjno-opiniotwórczą. Artykuły o silnej, radykalnej wymowie mają zostać złagodzone poprzez dotyczące tego samego tematu teksty napisane z innego punktu widzenia. Trudno stwierdzić, czy taki zabieg nie będzie służył jedynie podjudzeniu negatywnych nastrojów i zaostrzeniu radykalnej retoryki.