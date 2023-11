Harman Kardon Go+Play 3: przenośny głośnik Bluetooth o szykownym designie

Elegancka konstrukcja i wyjątkowy dźwięk nowego głośnika Harman Kardon Go+Play 3 mogą towarzyszyć użytkownikowi zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dzięki wyrafinowanej sylwetce, solidnemu, wysokiej jakości aluminiowemu uchwytowi i panelowi dotykowemu ze szkła hartowanego, Harman Kardon Go+Play 3 wygląda atrakcyjnie i brzmi jeszcze lepiej. Jego wysoka moc wyjściowa i krystalicznie czysty 3-drożny dźwięk stereo zachwycą miłośników najlepszego brzmienia.

Dodatkowym atutem jest automatyczna kalibracja, która dostraja brzmienie do nowego otoczenia, dzięki czemu muzyka zawsze brzmi najlepiej. Wbudowany akumulator zapewnia nawet 8 godzin pracy. Poręczny port ładowania USB-C sprawi, że telefon nie rozładuje się, gdy użytkownik będzie w stanie wysokiego skupienia przy muzyce. Natomiast dzięki wbudowanym dwóm mikrofonom jego głos będzie wyraźnie słyszalny, nawet jeśli podczas następnej telekonferencji usiądzie po drugiej stronie stołu. A jeśli potrzeba czegoś więcej, to bez problemu można połączyć bezprzewodowo dwa urządzenia Go+Play 3 na swojej kolejnej imprezie. Harman Kardon Go+Play 3 to głośnik, który zawsze można mieć ze sobą.

Trójdrożna konstrukcja głośnika Harman Kardon Go+Play 3 zapewnia szczegółową, klarowną scenę dźwiękową stereo. Jego pięciocalowy subwoofer skierowany w dół zapewnia piorunujące, precyzyjne brzmienie niskich tonów. Dwa głośniki wysokotonowe i dwa średniotonowe zapewniają nieskazitelną reprodukcję głosu i instrumentów, a dodatkowy pasywny radiator montowany z przodu jeszcze mocniej podkreśla brzmienie. Charakterystyczny, efektowny design wykonany z materiałów najwyższej jakości to dobrze znany kształt, lecz model najnowsze generacji jest wyposażony w responsywny i w pełni intuicyjny szklany panel dotykowy. Tkanina maskownicy subtelnie przyciąga wzrok, a elegancki, a zarazem wytrzymały aluminiowy uchwyt jest ergonomicznie zaprojektowany, aby ułatwić przenoszenie.

Głośnik Harman Kardon Go+Play 3 bezproblemowo współpracuje nawet z dwoma urządzeniami mobilnymi jednocześnie. Można wspólnie słuchać wielu list odtwarzania z ulepszonym, dynamicznym brzmieniem.

Sugestowana cena detaliczna głośnika to 1 549 PLN.