Eksploruj świat Pokémonów z nową serią kart SanDisk Pokémon microSD

Firma Western Digital rozszerzyła swoje portfolio kart SanDisk microSD z licencją Nintendo. Jest to możliwe dzięki współpracy z jedną najbardziej rozpoznawanych marek w świecie cyfrowej rozrywki –Pokémon Company International. Wspólnie zNintendo, Western Digitalprezentuje karty SanDisk Pokémon Snorlax microSD (1 TB), SanDisk Pokémon Gengar microSD (512 GB) oraz SanDisk Pokémon Pikachu microSD (256 GB).

Nowe karty, stworzone z myślą o popularnych konsolach Nintendo Switch, pozwalają graczom łatwo dodawać nowe gry do swoich bibliotek, bez konieczności stałego usuwania i pobierania ich w celu zwolnienia miejsca we wbudowanej pamięci. Unikalne wzory kart z serii SanDisk Pokémon nawiązują do ikonicznych Pokémonów, po raz pierwszy odkrytych w regionie Kanto świata Pokémon – co czyni je doskonałym nabytkiem dla fanów serii z całego świata.

Karty SanDisk microSD są oficjalnie licencjonowane dla Nintendo Switch. Nowe modele gwarantują użytkownikom znakomitą wydajność, znaną z innych produktów SanDisk, zapewnianą m.in. przez technologię Flash Management Techniques, która gwarantuje płynną, nieprzerywaną rozrywkę. Prędkości odczytu/zapisu na poziomie 100/90 MB/s sprawiają, że gracze mogą zaliczać kolejne poziomy płynnie i bez zakłóceń.

Ceny kart SanDisk Pokémon Snorlax microSD (1 TB) startują od 574 PLN, SanDisk Pokémon Gengar microSD (512 GB) od 250 PLN, zaś SanDisk Pokémon Pikachu microSD (256 GB) od 130 PLN. Nowe karty będą dostępne w Western Digital Store oraz w ofercie wybranych sprzedawców.