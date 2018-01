CES 2018: Samsung The Wall – 146-calowy telewizor 4K

Czym byłyby targi technologiczne bez nowatorskich telewizorów? Samsung zaprezentował właśnie The Wall – złożony z modułów ekran wykonany w technologii MicroLED. Wariant pokazany w Las Vegas miał przekątną o długości aż 146 cali!

The Wall to telewizor (niemal) bezramkowy, którego konstrukcja oparta jest o samodzielnie działające moduły. Za ich pomocą można łatwo zmniejszyć lub rozszerzyć ekran, np. do rozmiaru ściany w pokoju. Każdy moduł wykonany jest w technologii MicroLED. Działa ona na podobnej zasadzie, co OLED – każda mikroskopowa diodka LED może emitować własne światło, dzięki czemu efekt HDR jest dodatkowo podkreślony. Kiedy na ekranie wyświetlana jest zawartość, krawędzie modułów są niewidoczne: można je dostrzec dopiero z bardzo bliska przy dużym podświetleniu.

The Wall to na razie tylko projekt koncepcyjny, ale Samsung zapowiada, że technologia zastosowana w telewizorze ujrzy światło dzienne już niedługo, najprawdopodobniej wiosną tego roku. Może wtedy dowiemy się więcej szczegółów na temat tego intrygującego rozwiązania.