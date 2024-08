Bluesound wprowadza trzy nowe streamery

Oferta kanadyjskiej marki Bluesound wzbogaca się właśnie o trzy nowe odtwarzacze sieciowe. W skład premierowego tercetu wchodzą: kompaktowy NODE NANO, odświeżony i udoskonalony NODE (2024) oraz najbardziej rozbudowany NODE ICON. Nowa linia streamerów od Bluesound niezmiennie oferuje łatwy dostęp do różnorodnych funkcji, który łączy z intuicyjną, komfortową obsługą. A ponadto – dzięki zastosowaniu nowych układów DAC – może pochwalić się jeszcze bardziej dopracowanym, odsłaniającym więcej detali brzmieniem.

Każdy z nowych streamerów marki Bluesound wyposażono w złącze Ethernet i dwuzakresowy moduł Wi-Fi (2,4 i 5 GHz). Ponadto wszystkie urządzenia obsługują platformę BluOS, co pozwala włączyć je do domowego systemu mutliroom, który korzysta z kompatybilnych urządzeń. Jeśli chodzi o brzmienie – zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy zapewnia obsługę takich formatów audio, jak: FLAC, WAV, AAC i MQA (w jakości do 24 bit / 192 kHz). Na pokładzie nie zabrakło również wsparcia dla funkcji Apple AirPlay 2 oraz dwukierunkowego Bluetootha korzystającego m.in. z kodeka aptX Adaptive.

Jak przystało na urządzenia marki Bluesound, sterowanie wszystkimi funkcjami jest proste i przejrzyste. Intuicyjna aplikacja BluOS Controller pozwala szybko i sprawnie zmieniać utwory, wybierać źródła i regulować odtwarzanie. I to z poziomu zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów MAC i PC. To jednak nie wszystko: każdy z trzech nowych modeli można zintegrować z systemami automatyki domowej, między innymi takich firm, jak Control4 czy Creston.

Nie sposób zapomnieć też o dźwięku. Premierowe streamery marki NODE wyposażono cenione układy DAC ES9039Q2M od ESS Technology. Każdy z tych chipów został skrupulatnie dopracowany, by jak najskuteczniej eliminować jitter i niepożądane zniekształcenia. Dzięki temu brzmienie wyróżnia się świetną dynamiką i zachwycającą szczegółowością.

Bluesound NODE NANO – przydatne funkcje w superkompaktowej obudowie

NODE NANO – co zresztą sugeruje jego nazwa – to najmniejszy spośród nowych streamerów Bluesounda. Jego kompaktowe wymiary i niewielka waga sprawiają, że doskonale odnajduje się wszędzie tam, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota. Co ważne – ten streamer wyposażono w zewnętrzny moduł zasilania, co skutkuje nie tylko oszczędnością miejsca, ale także skutecznym ograniczeniem zniekształceń mogących negatywnie wpływać na brzmienie.

Pomimo kompaktowych rozmiarów NODE NANO oferuje niezbędne złącza, dzięki którym można odłączyć go do dowolnego systemu audio. Na tylnej ściance urządzenia znajdują się wyjścia: analogowe (2x RCA), cyfrowe optyczne, koaksjalne oraz USB typu A.

Bluesound NODE – nowy i jeszcze lepszy

Drugą nowością w ofercie streamerów marki Bluesound jest udoskonalona generacja cenionego i chętnie wybieranego odtwarzacza sieciowego NODE. Zastosowane w nim usprawnienia – w tym wspomniany już przetwornik cyfrowo-analogowy ES9039Q2M – pozwoliły konstruktorom uzyskać jeszcze lepszą jakość brzmienia.

Natomiast w porównaniu do mniejszego NANO model NODE (2024) ma w wyposażeniu złącze HDMI eARC, wyjście na subwoofer oraz wbudowany wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy korzystający z technologii THX AAA™.

Bluesound NODE ICON – król streamerów

NODE ICON to najbardziej zaawansowany spośród trzech nowych odtwarzaczy sieciowych kanadyjskiej marki. I widać to na pierwszy rzut oka, bowiem na froncie umieszczono 5-calowy wyświetlacz, który ułatwia obsługę urządzenia i na bieżąco informuje o tym, co odtwarza streamer.

Co ważne, w modelu NODE ICON producent zastosował nie jeden, lecz dwa przetworniki cyfrowo-analogowe od ESS Technology. Pracują one w układzie dual mono, co minimalizuje ryzyko wystąpienia niepożądanych zakłóceń.

NODE ICON wyposażono również dwa wyjścia słuchawkowe 6,3 mm oraz zbalansowane wyjście XLR, wyjście na subwoofer i oczywiście gniazdo HDMI eARC. Na pokładzie nie zabrakło też wejść audio – w tym wejścia analogowego RCA oraz cyfrowego wejścia optycznego.

Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy

Odtwarzacze sieciowe NODE i NODE ICON mają wbudowany wzmacniacz słuchawkowy klasy hi-end, który korzysta z techniki THX-AAA-78 (Achromatic Audio Amplifier) z opatentowaną korekcją błędów typu „feed-forward”. Te rozwiązania przekładają się na niski poziom szumu i zniekształceń, a przy okazji optymalizują zużycie energii. Tak więc do NODE, jak i do NODE ICON można śmiało podłączyć nawet wymagające słuchawki.

Wsparcie dla Dirac Live

NODE i NODE ICON są ponadto gotowe do obsługi zaawansowanego systemu korekcji Dirac Live – po zakupie właściwej licencji. Wtedy, korzystając z mikrofonu kalibracyjnego (dostępny osobno) i oprogramowania, można precyzyjnie dostroić system audio, dopasowując jego brzmienie do akustyki pomieszczenia odsłuchowego.