Naczynia do gotowania Kohersen Black Cube oficjalnie￼

Aby przygotować zdrowy posiłek, potrzebujemy nie tylko wysokiej jakości składników, ale także funkcjonalnych naczyń i urządzeń kuchennych. Polska marka Kohersen ma w swojej ofercie wytrzymałe i przyjazne dla środowiska produkty z linii Black Cube, dzięki którym ugotujesz niejedną ucztę.

Sekretem nowej linii od Kohersen jest koreańska technologia Black Cube, wykorzystująca specjalną konstrukcję powierzchni funkcyjnej wewnątrz i na zewnątrz naczynia. Sześcienny wzór na powierzchni, ułatwia równomierne rozprowadzanie tłuszczu, zaś wypustki ze stali nierdzewnej, delikatnie unoszą produkty spożywcze, umożliwiając ich dokładne smażenie lub opieczenie przy minimalnej ilości tłuszczu. Miłośnicy kuchni azjatyckiej mogą również skorzystać z woka Kohersen Black Cube, w którym przyrządzimy dowolny posiłek.

To nie jedyna technologia, jaką wykorzystują naczynia marki. Patelnie i garnki są na co dzień poddawane działaniom wysokiej temperatury, która może je odkształcać lub uszkadzać – dlatego tak ważna jest ich odpowiednia konstrukcja. Naczynia do gotowania Kohersen zostały wykonane z hybrydowego materiału Tri-Ply, składającego się z dwóch warstw nierdzewnej stali, przedzielonych aluminiową osłoną. W ten sposób, są one bardzo wytrzymałe, a przy tym optymalnie przewodzą ciepło, co sprawia, że przygotowywanie potraw trwa krócej.

Produkty Kohersen Black Cube mogą pochwalić się charakterem przyjaznym dla zdrowia i środowiska. Zostały one wykonane bez wykorzystania PFOA i PFOS, substancji mających negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną i pracę układu odpornościowego. Powierzchnie zapobiegające przywieraniu potraw, pozwalają natomiast ograniczyć ilość wody wykorzystywaną podczas zmywania.