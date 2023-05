TEST: Sage Barista Express Impress

Z pewnością przygotowanie idealnej filiżanki kawy nie może być takie trudne, prawda? W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać, a dla wielu stanowi trwającą wiecznie naukę i poszukiwanie świętego Graala. Myślenie o temperaturze i ciśnieniu wody, ile gramów kawy potrzeba na filiżankę, jak drobno należy ją zmielić… Jeśli masz za sobą etap picia „kawy” z ekspresów kapsułkowych, ale jeszcze nie zacząłeś oglądać tutoriali dotyczących najlepszego kąta ubijania kawy, Sage Barista Express Impress może być urządzeniem dla ciebie.

Faktycznie jest to wspomagana tamperem wersja popularnego Barista Express, półautomatycznego ekspresu do kawy ze zintegrowanym młynkiem. Za kulisami dzieje się o wiele więcej, gdyż jest tu inteligentny system dozowania, który dostosowuje ilość używanej kawy za każdym razem, gdy masz ochotę na napar. Naciśnięcie przycisku tutaj, pociągnięcie dźwigni tam i przełożenie kolby powinno wystarczyć do przygotowania smacznego espresso. Wbudowana dysza pary umożliwia do tego spienianie mleka do domowej latte art.

Sage Barista Express Impress wygląda jak zmniejszona wersja maszyn, które można spotkać w każdej kawiarni. Wykończenie ze szczotkowanej stali nierdzewnej nadaje całości wyjątkowy wygląd i ułatwia utrzymanie jej w czystości. Uchwyt do ubijania znajduje się po lewej stronie, a pokrętło dyszy pary po prawej. Z tyłu jest miejsce na 2-litrowy zbiornik na wodę, a u góry pojemnik na 250 g ziaren kawy. Obok funkcjonuje przydatna półka, na której można przechowywać dołączone akcesoria: dzbanek na mleko ze stali nierdzewnej, sitka do kolby czy Razor do wyrównywania w nich kawy.

Nowicjusze i lubiący udogodnienia będą zachwyceni ustawieniami automatycznymi, w których urządzenie oblicza, ile kawy należy zmielić. Wystarczy włożyć kolbę do uchwytu, nacisnąć przycisk dozowania, a następnie pociągnąć dźwignię ubijania w dół. Wywiera ona 10 kg nacisku (nie uwierzysz, biorąc pod uwagę, z jaką lekkością to przychodzi) i dodaje 7-stopniowy obrót, tak jak robią to profesjonalni bariści. Światło z przodu zapala się następnie na zielono, jeśli dawka jest odpowiednia. W przypadku zbyt małej ilości kawy należy jeszcze raz użyć dozowania. W przypadku zbyt dużej: Razora. Ale spokojnie, proces ten dotyczy tylko pierwszego ustawiania danego rodzaju kawy. Ekspres uczy się na swoim błędzie i druga kawa będzie już zmielona w odpowiedniej ilości.

Większy problem może mieć ktoś, kto często zmienia producentów i smaki. Z każdą nową torebką trzeba przejść parę prób związanych z grubością mielenia i czasem ekstrakcji, ale to część uroku – pierwszych parę filiżanek trzeba spisać na straty, by wejść do kawowego nieba.

Ekstrakcja jest tak prosta, jak przełożenie kolby z jednego miejsca na drugie i naciśnięcie przycisku jednej lub dwóch filiżanek. Ponieważ Barista Express Impress wykorzystuje energooszczędny podgrzewacz wody zamiast bojlera, potrzeba tylko kilku sekund, zanim będziesz gotowy do robienia shotów.

Ciśnienie wody utrzymuje się na stałym poziomie 9 barów, a temperatura jest domyślnie ustawiona na idealną temperaturę, pozostawiając grubość mielenia jako jedyną zmienną. Myślisz, że twoja wiedza na temat kawy nie sięga tak daleko? Instrukcja obsługi jest bardzo przejrzysta, a Sage prowadzi darmowe szkolenia internetowe, a nawet prywatne wideokonsultacje dla osób z ich produktami w domu. Do tego ma obszerny zestaw samouczków, które warto obejrzeć choćby dla relaksującego lektora i podkładów smooth jazzowych. Moja cyniczna strona postrzega to wszystko jako gigantyczną korporację komercjalizującą kulturę kawy trzeciej fali i zarabiającą na tym. Jeśli jednak Sage przekonuje ludzi do porzucenia ziaren z rynku masowego na rzecz takich z małych palarni, to ja w to wchodzę!

Fani cappuccino i ci, którzy preferują wyższe napoje, będą musieli skorzystać z dyszy generującej parę, z której można skorzystać już w ciągu ok. 10 sekund od obrócenia pokrętła. Dysza jest odchylana i tak samo poręczna dla osób prawo- i leworęcznych. Zabawa z robieniem pianki i przygotowywaniem latte art jest naprawdę przednia. Pokrętło umożliwia również nalewanie gorącej wody.

Nie ma natomiast ostrzeżenia, gdy skończy się woda w zbiorniku, ale ten jest przezroczysty, więc łatwo się go obserwuje. Z drugiej strony taca ociekowa ma zgrabny, pływający komunikat o prośbie opróżnienia, kiedy zbierze się za dużo wody. Całość po prostu wyciąga się, aby ułatwić wylanie.

Przy cenie 3 800 złotych Sage Barista Express Impress jest kosztowną inwestycją, ale absolutnie wartą swojej ceny, miejsca na kuchennym blacie i efektu delektowania się smakiem kawy. Nie jest to propozycja dla prawdziwych koneserów, którzy potrzebują bardziej drobiazgowej kontroli nad ziarnem: oddzielnego młynka czy zegara wyświetlającego czas parzenia ziaren, ale nawet oni powinni docenić propozycję marki.

Specyfikacja