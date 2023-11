Kwiat Jabłoni o tym co „byłominęło” i przyszłości

Kwiat Jabłoni, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na polskiej scenie muzycznej, prezentuje swój trzeci studyjny album Pokaz slajdów. Wydawnictwo, które ukazało się pod skrzydłami Universal Music Polska, zawiera dwanaście utworów, będących świadectwem muzycznych marzeń i zachcianek zespołu.

Album Pokaz slajdów to zbiór różnorodnych gatunkowo utworów, które łączy głęboka uważność, czułość i nadzieja. Kasia i Jacek Sienkiewicz, twórcy zespołu, zaprosili do współpracy takie osobistości jak Igor Herbut i Adam Bałdych, wzbogacając album o dodatkowe brzmienia i wrażliwość. Każda piosenka na płycie to osobna historia, pełna refleksji i emocji, od ballad na fortepian, mandolinę i małą orkiestrę smyczkową, po bujające bluesowe piosenki z mocną sekcją dętą.

Jacek Sienkiewicz, opisując proces twórczy, podkreśla terapeutyczny charakter pisania tekstów. Kawałki na Pokazie slajdów to zapis wewnętrznych przeżyć, lęków, pragnień, ale też radości i drobnych codziennych zdarzeń. Album jest zderzeniem różnych wrażliwości, zarówno muzycznych, jak i tekstowych, tworząc spójną, ale zróżnicowaną całość.

Na albumie znajdują się takie utwory jak radiowy hit Od nowa, Czarny pył, Lego, Byłominęło czy Szczęśliwego Nowego Roku” Gościnnie na płycie pojawiają się Igor Herbut w utworze Głośniej oraz Adam Bałdych w Polcia. Każdy z tych utworów wnosi do albumu unikalny charakter i głębię.

Pokaz slajdów będzie promowany podczas jesiennej, halowej trasy koncertowej Kwiatu Jabłoni, która obejmie aż 10 polskich miast. Szczegóły dotyczące wydarzeń i informacje o biletach są dostępne na oficjalnej stronie zespołu.