Samsung wykorzysta plastik z sieci rybackich do budowy smartfonów￼

Marki zaczynają zwracać coraz większą uwagę na recykling i odpowiedzialne wykorzystanie surowców. Samsung chce wprowadzać przetworzone materiały do swoich telefonów, nawet tych z najwyższej półki – mają one zadebiutować w nadchodzącej linii Galaxy S22.

Smartfony koreańskiej marki, już wkrótce będą częściowo wykonane z materiału, wykorzystującego plastik pochodzący z porzuconych i zużytych sieci. Jak zaznacza Samsung, to właśnie one stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla morskiej fauny – zwierzęta zaplątują się w sprzęt rybacki i giną. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że corocznie do oceanów trafia nawet 640 tysięcy ton sieci. Właśnie dlatego, tak ważne jest ich odzyskiwanie i przekształcanie, zanim zdążą wyrządzić szkody w ekosystemach.

Samsung planuje wprowadzenie elementów z przetworzonego plastiku do wszystkich nadchodzących smartfonów, a być może także innych urządzeń. Na razie nie wiadomo, które części zostaną wykonane z materiału z recyklingu, ale dowiemy się tego już niedługo – pierwsze wykorzystujące je gadżety, smartfony z linii Galaxy S22, będą miały premierę już w środę. Podczas konferencji Unpacked, Samsung na pewno zdradzi nam więcej szczegółów na temat swojego proekologicznego planu.