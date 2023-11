40 lat historii GUESS uchwyconych w wyjątkowym albumie

GUESS świętuje cztery dekady swojej historii, publikując A Fourth Decade of GUESS Images. Nowe, pięknie oprawione wydanie albumu to opowieść o czterech braciach, którzy wspólnie stworzyli globalną firmę modową. Upamiętnia ciężką pracę, pasję i kreatywność, które doprowadziły markę od premiery pierwszych jeansów Marilyn 3-Zip w 1981 roku, aż do miejsca, w którym znajduje się obecnie.

„Przez ostatnie cztery dekady, firmę GUESS definiowała oryginalność. Byłem przekonany, że jeśli marka nie będzie powiązana z mocnym wizerunkiem, pewnego dnia możemy przegapić jakiś trend, a to może stanowić poważne wyzwanie. Zawsze uważałem, że silny wizerunek, jeśli jest dobrze wykreowany, przetrwa próbę czasu i transformacje w świecie mody” – mówi Paul Marciano, GUESS Co-Founder & Chief Creative Officer, odpowiedzialny także za tworzenie kampanii reklamowych marki.

„Świętując 40 lat historii GUESS, na okładce książki zamieszczono zdjęcie GUESS Girl i byłej modelki GUESS Kids – Gigi Hadid. Cały album utrzymany jest w oszałamiających odcieniach czerwieni, które stały się charakterystycznym kolorem marki. Cytaty mistrzowsko opowiadają historie, które stoją za słynnymi zdjęciami GUESS i upamiętniają ludzi, którzy je ożywili” – dodaje Marciano.

Publikację otwierają zdjęcia znanych supermodelek i GUESS Girls: Carli Bruni, Claudii Schiffer, Evy Herzigovej i nieżyjącej już Anny Nicole Smith. Paul prowadzi czytelnika w podróż przez niezliczone przygody i sesje zdjęciowe z minionych lat, skupiając się na muzach GUESS z lat 2012-2021. W albumie znajdziemy nie tylko wspaniałe fotografie, lecz także inspirujące cytaty takich ikon mody jak: Gigi Hadid, Priyanka Chopra, Hailey Bieber, Camila Cabello, Jennifer Lopez, J Balvin, Amy Jackson, Megan Williams, Liza Makhu, Francesca Valenti oraz Nadine Mirada.

Paul oddaje hołd dla twórczości fotografów takich jak: Ellen von Unwerth, Raphaela Mazzucco, Bryana Adamsa, Claudi i Ralfa Pülmanns, Chen Man, Mégane Claire, Davida Bellemere, Tatiany Gerusova, Josha Ryana, Vicoolya & Saida, Nima Benati, Yasmin Kateb i wielu innych artystów stojących za obiektywem. „Przez ostatnie cztery dekady, GUESS miał wyjątkowy zaszczyt współpracować z niektórymi z najbardziej utalentowanych i innowacyjnych fotografów na świecie. Jesteśmy wdzięczni każdemu z nich za indywidualny wkład w ożywienie wizerunku GUESS i za sprawienie, że stał się ikoną, jaką jest dzisiaj” – mówi Paul Marciano.

Czterdzieści lat temu bracia Marciano mogli jedynie próbować wyobrazić sobie, jak rozwinie się ich małe, rodzinne przedsiębiorstwo. Dziś z dumą prezentują album, który wypełniony jest ekskluzywnymi zdjęciami i komentarzami. „A Fourth Decade of GUESS Images” będzie doskonałym dodatkiem do kolekcji każdego miłośnika fotografii modowej.