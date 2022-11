Specjalny spot reklamowy God of War Ragnarök

God of War Ragnarök zadebiutował tydzień temu na całym świecie. Z tej okazji, polski oddział PlayStation przygotował wyjątkowy spot reklamujący grę.

Osoby, które grały w God of War od początków serii w 2009 roku są już dorosłe, zostały matkami i ojcami – podobnie jak sam Kratos. God of War to niesamowita gra, która stawia na nieprzeciętny storytelling i eksploruje relacje rodziców z dzieckiem. Mimo tego, że cała akcja dzieje się w świecie nordyckiej mitologii, gra niesie ze sobą uniwersalne wartości. Każdy, będąc dzieckiem widział w swoim ojcu nadludzką istotę, boga, a w miarę jak dorastał zaczynał dostrzegać w nim człowieka. Wychodzi na to, że każdy tata jest półbogiem. To właśnie o tej relacji opowiada najnowszy film stworzony przez polski oddział PlayStation, który ma dziś swoją premierę.

Fimbulvinter, czyli Wielka Zima na dobre zagościła w nordyckich krainach. Kratos i Atreus muszą odwiedzić każdy z dziewięciu światów, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie dręczące ich pytania. Zostali jednak wplątani w wir wydarzeń, podczas których siły Asgardu przygotowują się do bitwy zwiastującej zmierzch bogów. W trakcie podróży, ojciec i syn zmierzą się z wieloma niebezpieczeństwami i mitycznymi bestiami. Jednak to ich relacja może okazać się największym wyzwaniem. Obaj bohaterowie muszą dokonać wyboru pomiędzy własnym bezpieczeństwem, a dobrem wszystkich światów.