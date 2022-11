RECENZJA: Return to Monkey Island

Seria Monkey Island to point-and-click, w którego pierwszą część zagrywałem się przy okazji premiery w 1990 roku. Od tego czasu minęły więc 32 lata, a 31 od kiedy większość jego oryginalnych twórców, tj. Ron Gilbert i Dave Grossman, było zaangażowanych w produkcję. Po świetnych trzech pierwszych częściach, fatalnej „czwórce” i poprawnej „piątce”, nadszedł czas powrotu na Małpią Wyspę.

Historia Return to Monkey Island po raz kolejny opowiada o przygodach słynnego (a może niesławnego!) Guybrusha Threepwooda. Guybrush, który przeżył wiele przygód, a teraz wyraźnie jest w kryzysie wieku średniego, zaczyna myśleć o swoim dziedzictwie dla świata, wciąż nie znającego jego legendarnych wyczynów. Postanawia więc w końcu odkryć legendarną tajemnicę Małpiej Wyspy, która umykała mu przez całą karierę. Guybrush ponownie mierzy się też z okrutnym piratem LeChuckiem, ale ich świat zmienił się od pierwszego skrzyżowania mieczy.

W wyraźnym odzwierciedleniu życia samych twórców w średnim wieku widzimy zdumienie, rozpacz, zrozumienie i humor, z jakimi nasi bohaterowie mierzą się ze światem. Bez scenariusza, który ma coś naprawdę szokującego, pozostaje interesującym studium syndromu Piotrusia Pana i braku chęci do dorastania.

Gra nie jest doskonała, w dużej mierze opierając się na nostalgii, wpadając w przesadny fan service. A jak na tytuł oparty na takich wartościach, początkowe podsumowanie serii jest dość banalne, przebiegając bardzo szybko przez kolejne części, pozostawiając nowych graczy z wieloma pytaniami, a starych bez łatwego sposobu na odświeżenie ich pamięci. Jednocześnie istnieją pewne dziury w fabule z poprzednich gier, które są po prostu ignorowane.

Do tego od miesięcy gracze podzieleni są w związku z kierunkiem wizualnym, w którym podążyła seria. Osobiście podoba mi się nowa kreska i nie uważam, żeby kolejne odsłony musiały nawiązywać do tradycji Małpiej Wyspy. Szczególnie w projektowaniu lokacji (starych i nowych), gra błyszczy pasją, jakością i miłością do tego świata, a atmosfera, którą buduje, to 100% Monkey Island. W przypadku postaci dyskusja może być większa, ale ponownie będę bronił decyzji twórców. Zwłaszcza projekt LeChucka uważam, że jest fantastyczny. Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o jego głos, którego użyczył mu Jess Harnell, znany m.in. z Transformersów i Crasha Bandicoota. W jego cieniu znajdują się inne postaci, ale poza Alexandrą Boyd jako Elaine, wszystkie przypadły mi do gustu. Muzyka autorstwa Michaela Landa (oryginalnego kompozytora) oraz Petera McConnella i Clinta Bajakiana, którzy również komponują dla serii od 1991 roku, pozostaje na wysokim poziomie.

Jeśli chodzi o rozgrywkę, Return to Monkey Island to tradycyjny point-and-click, gatunek, który do dziś opiera się na elementach, które sam Ron Gilbert ustanowił 35 lat temu. Podstawa interfejsu jest podobna do innych współczesnych przygodówek, sugerując graczowi dostępne opcje interakcji z danym obiektem.

Return to Monkey Island jest prawdopodobnie najłatwiejszą grą z serii. W grze wciąż trzeba myśleć, ale widać w niej głębokie pragnienie twórców, aby każdy, przy odrobinie pracy, mógł rozwiązać całkiem logiczne zagadki. Doświadczeni piraci wybiorą tryb wyższej trudności, choć i on nie sprawi im żadnych kłopotów. Dostępne są również podpowiedzi. Ogólnie jakość łamigłówek jest zadowalająca, ale nigdzie nie zbliża się do najbardziej kultowych dzieł z serii, ani bardziej złożonego Thimbleweed Park, również autorstwa Rona Gilberta.

Szkoda, że wiele obszarów gry jest niewykorzystanych. Na wielu z nich nie ma nic do zrobienia. To tak, jakby twórcy mieli na myśli większą grę i w pewnym momencie, ze względu na czas lub budżet, po prostu zdecydowali się ją skrócić.

Podsumowując, czy powrót na wyspę jest powrotem, którego chcieliśmy i na który czekaliśmy przez tyle lat? Dla nowicjusza to dobrze zrobiona przygoda, przy której spędzi 10 miłych i zabawnych godzin. Reakcja wyjadaczy będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak przyjmą polaryzujące zakończenie i na ile mogą polegać na mającej kilka dekad nostalgii. Dla mnie Return to Monkey Island to naprawdę niezwykła przygoda, stworzona z dogłębną znajomością serii i gatunku, przepełniona miłością i pasją do jej bohaterów.