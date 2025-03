Doechii powraca z nowym singlem Anxiety

Doechii spełniła oczekiwania fanów i zaprezentowała długo wyczekiwany singiel Anxiety, wydany nakładem Tap Dawg Entertainment / Capitol Records.

Okładka utworu przedstawia lustrzane, czarno-białe zdjęcie raperki, a jej splecione warkocze symbolicznie łączą dwa wcielenia artystki. Piosenka już od kilku tygodni podbija TikToka, a jej charakterystycznym elementem jest sampel z hitu Somebody That I Used to Know Gotye, który w 2011 roku podbił szczyty list przebojów.

Fani Doechii znają Anxiety od lat – artystka po raz pierwszy zaprezentowała ją na swoim YouTube pięć lat temu. Fragment utworu wykorzystał w 2023 roku Sleepy Hallow w swoim kawałku ANXIETY featuring Doechii. Teraz nadszedł czas na oficjalne solowe wydanie piosenki, na które społeczność słuchaczy czekała z niecierpliwością.