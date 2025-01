Dyson Solarcycle Morph: za światłem

W firmie Dyson niezadowolenie staje się motorem innowacji. Inżynierowie są napędzani frustracją wynikającą z działania konwencjonalnego oświetlenia oraz obsesją, aby wszystko funkcjonowało lepiej. To nieustanne dążenie do perfekcji stanowi fundament wszystkiego, co robimy, szczególnie w obszarze technologii oświetleniowej.

W przypadku twórców osiągnięcie perfekcji często wymaga silnego skupienia się na szczegółach, co prowadzi do długich okresów intensywnej koncentracji. Taki poziom skupienia może jednak nadwyrężać oczy, zwłaszcza podczas pracy w nieodpowiednich warunkach oświetleniowych. Wzmożony poziom migotania tradycyjnych źródeł światła tylko pogłębia to zmęczenie, dodatkowo negatywnie wpływając na produktywność i komfort pracy. Jasne, wyraźne światło jest często niezbędne także nocą, gdy twórcy pracują do późna, by dotrzymać terminów lub realizować swoje artystyczne wizje w nietypowych godzinach. Dodatkowo, prawidłowe odwzorowanie kolorów jest niezbędne dla artystów, architektów, projektantów wnętrz i mody, ponieważ dokładne odwzorowanie jest kluczowe dla ich pracy.

Dostrzegając te wyzwania, firma Dyson opracowała rozwiązanie oświetleniowe. Zainspirowana konstrukcją mechanizmów chłodzenia satelitarnego, przełomowa technologia rurek cieplnych Jake’a Dysona, niezmiennie obecna w Dyson Lighting od 2015 roku, zrewolucjonizowała wydajność i żywotność skromnych lampek biurkowych i podłogowych. U jej podstaw leży próżniowo uszczelniona miedziana rurka, zaprojektowana do odprowadzania ciepła z diod LED. Kropla wody paruje, rozpraszając ciepło wzdłuż rury, a następnie skrapla się i wraca do diod LED, tworząc bezenergetyczny cykl chłodzenia, który utrzymuje jakość światła przez dziesięciolecia.

Trzon Dyson Solarcycle Morph jest wykonany z dwuwarstwowego kompozytu aluminium i poliwęglanu, tego samego materiału, który jest stosowany w osłonach przed zamieszkami. Powierzchnia wewnątrz aluminiowego rdzenia jest wysoce odblaskowa, aby pomóc w stopniowym i przyjemnym wizualnie przemieszczaniu się światła w dół jej długości Zewnętrzna aluminiowa rura jest precyzyjnie zaprojektowana do głębokości zaledwie 0,7 mm. Wykonana maszynowo z wytłaczanego aluminium, rura jest dziurkowana obrotowo, aby uzyskać idealne wymiary i stosunek szerokości otworów, nadając piękny gradient efektowi podświetlenia. Początki tego rozwiązania sięgają przypadkowego odkrycia w koszu z częściami zamiennymi. Inżynier zauważył wyrzucony filtr z bezprzewodowego odkurzacza Dyson V11, a jego osłona gazowa zainspirowała dalsze działania.

Jednak doskonały projekt to za mało, by zadowolić inżynierów marki Dyson – ich uwaga koncentruje się także na inteligencji samego światła. Algorytm śledzenia światła dziennego wbudowany w Dyson Solarcycle został zweryfikowany przez ponad 1 milion punktów danych atmosferycznych, dostosowuje temperaturę barwową i jasność zgodnie z lokalnym światłem dziennym, zapewniając optymalne oświetlenie przez cały dzień. Dyson Solarcycle zapewnia właściwości naturalnego światła, ale daje elastyczność w dostosowywaniu światła do wymagań zmieniającego się dnia. Niezależnie od tego, czy budzisz się przy sztucznym wschodzie słońca w sypialni, pracujesz w intensywnym, wysokiej jakości świetle zadaniowym, które automatycznie dostosowuje się do Twojego wieku, wzbogacasz swój dom i sztukę efektownym oświetleniem dekoracyjnym, czy relaksujesz się wieczorem przy kojącym świetle otoczenia.

Dodatkowo, Inteligentna Głowica Optyczna zapewnia jednolitą przestrzeń intensywnego światła o jasności przekraczającej 1000 luksów, w połączeniu z ochroną przed błyskiem i niskim poziomem migotania optycznego. Dzięki aplikacji MyDyson spersonalizowane oświetlenie staje się rzeczywistością, dostosowując się do wieku, rodzaju zadania, codziennej rutyny oraz lokalnego światła dziennego, co wspiera optymalne oświetlenie na każdym kroku.