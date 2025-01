TEST: Roborock Qrevo Curv

Roborock Qrevo Curv jest jednym z najbardziej zaawansowanych robotów odkurzających dostępnych na rynku. Oferując oszałamiającą moc ssania 18 500 Pa i innowacyjną, nową konstrukcję szczotki, jest w stanie wniknąć głęboko w grube dywany, zapewniając doskonałe czyszczenie. Oprócz tego, urządzenie ma nową konstrukcję stacji dokującej — zamiast klasycznego „boxa” o podstawie prostokąta, odkurzacz został umieszczony w zakrzywionej, zaokrąglonej „kapsule”. Sprawdźmy, co jeszcze oferuje urządzenie.

Po skonfigurowaniu robota odkurzającego, co wymaga niewiele więcej, jak podłączenie go i zeskanowanie kodu QR, przejedzie on po domu i stworzy mapę piętra. Jego pracę można następnie dostosowywać w aplikacji mobilnej, co pozwala na oznaczanie różnych obszarów czy ustawianie stref ograniczonych. Tutaj można również modyfikować swoje preferencje dotyczące poziomów mocy i przepływu wody, po trasy czyszczenia i liczbę przejazdów.

Korzystając z tego modelu zazwyczaj pozostawiałem włączoną opcję SmartPlan, która dobiera najlepsze ustawienia czyszczenia na podstawie wykrytego poziomu zanieczyszczeń. SmartPlan wykonał naprawdę niesamowitą robotę, sprzątając mój dom i praktycznie nie czułem potrzeby wyjmowania bezprzewodowego odkurzacza. Sporym plusem jest także możliwość modyfikacji ustawień stacji dokującej, dzięki czemu Qrevo Curv jest jednym z najbardziej konfigurowalnych robotów, z którym miałem styczność.

Podczas testów nic nie wyróżniało się bardziej niż wydajność odkurzania Curv. Jasne — jego nakładka mopująca świetnie radzi sobie z twardymi podłogami, ale w mojej ocenie nic nie dorównuje potędze ssania o mocy 18 500 Pa. Mój dom jest pełen gęstych dywanów o długim włosiu i wiele robotów odkurzających miało problem z dotarciem głęboko między włókna. Nie dotyczyło to Qrevo Curv. Naprawdę świetnie radził sobie z odkurzaniem wszystkich zakamarków w moim domu, usuwając sierść, piasek i inne zanieczyszczenia.

Boczna szczotka FlexiArm również została przeprojektowana. Nadal może się odchylać na zewnątrz, aby czyścić wokół mebli i listew przypodłogowych, ale teraz ma nowe włosie zaprojektowane z gumowym ogranicznikiem, aby zmniejszyć splątanie. Testując ją, nigdy nie musiałem wyciągać z niej splątanych włosów.

Nie przewidziałem jednak, że będę musiał poradzić sobie z robotem, który jest bardziej „odważny”, niż się spodziewałem. Qrevo Curv pokonuje bowiem nawet 4 cm progi. To świetne rozwiązanie, dla osób posiadających wysokie progi w drzwiach To właśnie niemu robot tak dobrze radzi sobie z grubymi dywanami. Ale w związku z tą rewolucyjną możliwością musiałem kilka miejsc oznaczyć jako strefy zamknięte, gdyż inaczej pokazałby w pełni swoje alpinistyczne zdolności.

Jeden z najmocniejszych robotów odkurzających, świetnie wygląda, jest wysoce konfigurowalny i perfekcyjnie czyści wszystkie rodzaje podłóg

Konserwacja robota jest szokująco prosta, ponieważ nowa szczotka DuoDivide lepiej kieruje włosy do centralnego otworu. Dodatkowo aplikacja ostrzega i przypomina, gdy części wymagają uwagi. Dzięki temu nie poświęcamy więcej niż 5-10 minut tygodniowo na konserwację. Filtr wytrzymuje 150 godzin i należy go czyścić co dwa tygodnie. Czujniki wymagają sporadycznego przecierania, a tackę czyszczącą należy płukać co miesiąc.

Jak wszystkie wysokiej jakości roboty odkurzające, Qrevo Curv po każdym sprzątaniu wróci do swojej stacji dokującej, aby opróżnić pojemnik na kurz i naładować się. Podobnie jak w innych rozwiązaniach wymienny worek na kurz w stacji dokującej może wystarczyć na siedem tygodni. Stacja dokująca będzie również myć mopy ciepłą wodą o temperaturze 75°C, aby zmaksymalizować higienę i zmniejszyć ilość bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, aż nie wykryje żadnych resztek brudu, a następnie przejdzie do cyklu suszenia.

Podczas gdy to się dzieje, wbudowane skrobaki będą czyścić spód samej stacji dokującej, zapewniając, że wszystkie zanieczyszczenia zrzucone z mopów zostaną zmyte. Jeśli kiedykolwiek pozostałości będą zbyt nieprzyjemne, stację bazową można wyjąć, dzięki czemu można ją opłukać w zlewie lub wannie.

Pod względem funkcji stacja dokująca nie odbiega znacząco od innych modeli Roborock, ale ma zaskakujący, nowy design. Mi przypomina to w zasadzie robotyczne „igloo” o zakrzywionym wyglądzie, które wyróżnia się na rynku zalanym kanciastymi dokami. Prawdopodobnie wywoła podziały, ale mi się podoba. Pokrywa na górze otwiera się, odsłaniając trzy ukryte przegródki: na czystą i brudną wodę oraz na zebrane nieczystości. Te pojemniki są łatwe do wyciągnięcia, opróżnienia i ponownego schowania, a pasek LED na stacji dokującej wskazuje, kiedy należy zwrócić na nie uwagę.

Kolejnym plusem była dla mnie również cicha praca. Głośność silnika nie przekracza 55 dB, dzięki czemu wszyscy domownicy, w tym zwierzęta, mogą cieszyć się komfortem akustycznym. Ciekawostką jest także funkcja Video Call. Dzięki kamerze możesz „patrolować” dom, znajdować swojego zwierzaka i robić zdjęcia, a nawet prowadzić rozmowę dwustronną z osobą znajdującą się w pobliżu odkurzacza. Właściciele zwierząt mogą uznać to za przydatne, jeśli nie mają w domu klasycznych kamerek.

Roborock Qrevo Curv łatwo jest zarekomendować. Jest nie tylko jednym z najmocniejszych robotów odkurzających, ale wygląda świetnie, jest wysoce konfigurowalny i perfekcyjnie czyści wszystkie rodzaje podłóg. Z początku zaskoczyła mnie jego ogromna chęć do „wspinaczki”, ale poza tym wykonuje nienaganną robotę, wykrywając przeszkody, takie jak kable i zabawki dla psów, pozostawiając je nietknięte. Tak, jest to odkurzacz z wysokiej półki cenowej, ale porównując jego umiejętności do konkurentów, jest wart swojej ceny.

Specyfikacja

CENA 4 799 PLN

4 799 PLN MOC SSANIA 18500 Pa

18500 Pa TRYB PRACY odkurzanie, mopowanie

odkurzanie, mopowanie MAKSYMALNY OBSZAR ZASIĘGU 300 m²

300 m² CZAS PRACY do 240 minut

do 240 minut WYMIARY 35,2 x 34,7 x 10,3 cm

35,2 x 34,7 x 10,3 cm WAGA robot ok. 4 kg