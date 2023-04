Przewóz czworonożnych przyjaciół – rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo podróży w towarzystwie zwierząt

Według badań przeprowadzonych przez American Automobile Association wynika, aż 80% właścicieli zwierząt przewozi swoich pupili w samochodzie. Niezależnie od tego, czy jedziemy na dłuższe wakacje, do weterynarza, czy po prostu na krótką wycieczkę za miasto, należy pamiętać, że przewożenie czworonożnych członków rodziny bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczne. Mając to na uwadze marka SEAT oferuje gamę produktów, które pomogą zwiększyć bezpieczeństwo futrzanych przyjaciół podczas podróży samochodem.

Przepisy prawne a transport zwierząt

Zgodnie z polskimi przepisami, przewóz czworonożnych pasażerów samochodami osobowymi jest dozwolony, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dotyczących ich ochrony i dobrostanu. Zwierzęta muszą być transportowane w sposób zapewniający im dostateczną ilość powietrza, wody oraz światła, a także w odpowiedniej temperaturze. W przypadku przewozu psów i kotów w autach osobowych przepisy zalecają wykorzystanie specjalnych akcesoriów, zwiększających bezpieczeństwo. Natomiast według badań przeprowadzonych przez American Automobile Association, tylko 16% właścicieli zwierząt stosuje specjalne zabezpieczenia podczas jazdy. Nieprawidłowy transport zwierząt samochodami osobowymi może skutkować nałożeniem kary finansowej lub ograniczeniem wolności. Wysokość grzywny w zależności od sprawy może wynosić od 500 do nawet 5 000 PLN Ponadto, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących transportu zwierząt, możliwe jest również wyłączenie pojazdu z ruchu drogowego.

Jak zadbać o bezpieczeństwo zwierząt podczas jazdy?

W 2021 roku w Nowej Zelandii przeprowadzono badanie, które miało zweryfikować zachowania kierowców i stosowanie zabezpieczeń dla zwierząt w trakcie podróży samochodem. Wyniki sugerują, że większość kierowców nie stosuje odpowiednich zabezpieczeń dla swoich zwierząt. Z badania można także wnioskować, że świadomość zautomatyzowanych właścicieli zwierząt i ich zainteresowanie bezpieczeństwem czworonożnych przyjaciół wyraźnie rośnie. Ponadto amerykańska organizacja AAA przeprowadziła testy z użyciem manekinów psów, które miały symulować zachowanie zwierzęcia podczas nagłego hamowania lub zderzenia. Testy te wykazały, że w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia, nawet małe psy mogą powodować poważne zagrożenie dla pozostałych pasażerów w momencie wypadku lub gwałtownego hamowania. Nawet w trakcie jazdy z prędkością 50 km/h, pies ważący 3 kg może odpowiadać masie ponad 90 kg w przypadku nagłego zderzenia.

Marki motoryzacyjne zauważają potrzebę dbania o futerkowych przyjaciół swoich klientów. SEAT proponuje specjalne produkty z myślą o zwierzętach, zapewniając m.in. szelki wyposażone w dodatkowy pasek, aby przymocować je do gniazda pasa bezpieczeństwa. Uprząż można zakupić w czterech wariantach rozmiarowych, dedykowanych dla psów i kotów o masie ciała w przedziale od 2 do nawet 40 kg. Hiszpańska marka oferuje także transportery dla zwierząt, wykonane z miękkiego materiału z możliwością wpięcia do gniazda pasa przy fotelu. Akcesoria te pozwalają nie tylko zadbać o bezpieczeństwo przewożonych zwierzą, ale również pozostałych pasażerów i kierowcy.

Zdrowie i komfort futrzanych pasażerów

Jedną z podstawowych zasad komfortowego transportu zwierząt jest przygotowanie odpowiedniego miejsca przed rozpoczęciem jazdy. Najlepiej, aby futerkowy członek rodziny znajdował się w tylnych częściach samochodu, a nie na siedzeniu pasażera. Nie powinno się także trzymać pupila na kolanach kierowcy lub pasażerów. Dobrym sposobem na wydzielenie miejsca dla czworonożnego towarzysza jest ułożenie na siedzeniach lub w bagażniku specjalnej maty, która dodatkowo ochroni tapicerkę przed sierścią i brudem. Marka SEAT dysponuje w swojej ofercie pokrowcami do bagażników oraz matami na tylne siedzenia. Jedną z najważniejszych kwestii jest kategoryczny zakaz pozostawiania zwierzęcia w zamkniętym samochodzie na długi czas. Nawet w chłodne dni temperatura w zamkniętym samochodzie może szybko wzrosnąć, co zagraża zdrowiu i życiu pupila. Z kolei podstawową sprawą podczas podróży samochodem w towarzystwie czworonożnego przyjaciela jest zapewnienie mu możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, robiąc regularne postoje co 2-3 godziny w trakcie podroży. W tym czasie zwierzę może rozciągnąć kończyny, zjeść oraz nawodnić się w komfortowych i stabilnych dla niego warunkach.