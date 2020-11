Duże jest piękne

Telewizory o przekątnej 70 cali i większych rozmiarach to godne podziwu przedmioty pożądania, zachwycające nowoczesną stylistyką i perfekcją obrazu. Ten piękny gadżet często budzi w nas jednak obawy – a co, jeśli okaże się on zbyt duży do naszego mieszkania, przez co nie będziemy mogli wygodnie oglądać telewizji?

Mimo tych rozterek, procentowy udział sprzedaży największych telewizorów na polskim rynku wciąż rośnie: zgodnie z szacunkami firmy Sony w roku 2019 stanowiły one 1,65% wszystkich sprzedanych urządzeń, a w 2020 roku odsetek ten wzrósł do 2,78%. Stanowi to największy wzrost spośród wszystkich segmentów rynku telewizorów, co jest o tyle istotne, że od lat panują na nim tendencje spadkowe.

W poniższym przewodniku ujawnimy najważniejsze zalety dużych telewizorów i wskażemy, w jaki sposób najlepiej dobrać eleganckiego „giganta” do swojego salonu.

Kinowe wrażenia

Najważniejszym powodem, dla którego decydujemy się na ekran o przekątnej 70+ cali, jest oczywiście obraz. Ze względu na ograniczenia związane z ich rozmiarem, na niewielkich telewizorach wiele szczegółów może umykać naszej uwadze, nawet wtedy, gdy podziwiamy film w jakości 4K. Najmocniej odczujemy to podczas oglądania hollywoodzkich produkcji, przeznaczonych do podziwiania na dużym ekranie; tutaj mały format po prostu nie jest w stanie zapewnić tych samych wrażeń, co telewizory o przekątnej ponad 70 cali.

Duże urządzenia charakteryzują się także wieloma innymi zaletami. Pokaźny panel to także większa obudowa, w której znajdziemy miejsce na profesjonalny system udźwiękowienia, dodatkowe złącza i moduły pozwalające na integrację z produktami smart home. W przypadku mniejszych modeli producenci nierzadko rezygnują z niektórych funkcji dodatkowych, ponieważ brakuje miejsca na ich implementację w taki sposób, by nie wpłynęło to na jakość obrazu.

W innym wypadku, małe telewizory często otrzymują grubsze, mniej atrakcyjne obudowy, w których mieszczą się funkcje dodatkowe. Decydując się na ekran 70+ cali, nie musimy wybierać pomiędzy funkcjonalnością a wzornictwem – urządzenia te stawiają i na efektowny wygląd, i na przyjemność z oglądania. Takie urządzenia mogą pełnić funkcję centrum domowej rozrywki, dając dostęp do wszystkich filmów i seriali, na jakie mamy ochotę.

Telewizory o większych przekątnych szczególnie przypadną do gustu dużym rodzinom, lubiącym spędzać popołudnia i wieczory na wspólnym oglądaniu filmów i seriali. Wygodne usadzenie kilku (lub kilkunastu) osób przed malutkim wyświetlaczem to nie lada wyzwanie; gdy dysponujemy dużym ekranem, każdy z członków rodziny lub znajomych spokojnie znajdzie komfortowe miejsce dla siebie i zatopi się w akcji.

Twój idealny telewizor

Przed zakupem telewizora 70+ warto rozejrzeć się dookoła i sprawdzić, jaką przestrzenią dysponujemy. Minimalna odległość od ekranu zależy od rozdzielczości matrycy i jej przekątnej. Jeśli zdecydujemy się na sprzęt 4K, optymalna pozycja do oglądania znajduje się w odległości około 1,5x większej od wysokości ekranu urządzenia.

W praktyce oznacza to, że duże przekątne nadają się także do niewielkich pomieszczeń – w przypadku telewizora 4K 70 cali odcinek ten wynosi zaledwie 1,3 m, a żeby nacieszyć swoje oczy ogromnym panelem 85 cali, wystarczy ustawić kanapę jedynie 1,6 m od naszego sprzętu.

To znacznie krótszy dystans niż w przypadku telewizorów 1080p, gdzie przy tych samych wymiarach do osiągnięcia podobnego komfortu oglądania potrzebujemy przynajmniej 4-5 m. Posiadacze małych mieszkań nie powinni zatem bać się dużych rozdzielczości i przekątnych – sprawdzają się one znacznie lepiej niż mniejsze ekrany o niższej jakości.

Podczas wyboru telewizora powinniśmy zwrócić uwagę także na markę sprzętu – uznany producent to w końcu gwarancja najlepszego obrazu i dźwięku. Jednym z liderów na rynku dużych telewizorów w Polsce jest Sony. Produkty sygnowane logiem marki powstają zgodnie z najnowszymi japońskimi technologiami i z wykorzystaniem najwyższej jakości podzespołów, łącząc efektowne wzornictwo z zapierającą dech w piersiach reprodukcją obrazu i dźwięku. Ich wysoką jakość potwierdzają opinie zadowolonych klientów i sprzedawców w Polsce i na całym świecie.

Kupując telewizor Sony mamy pewność, że inwestujemy w urządzenie klasy premium, które będzie dostarczało nam doskonałych wrażeń audiowizualnych przez długie lata.

SONY 75/85XH95

Sercem serii XH95 jest procesor X1 Ultimate, który analizuje obraz w czasie rzeczywistym, podkreślając jego realizm. Technologia podświetlenia Full Array LED steruje jasnością poszczególnych stref diod LED, umożliwiając zachowanie wysokiego kontrastu, czystych bieli i głębokich czerni w jakości HDR i SDR. Seria XH95 otrzymała także wsparcie dla technologii X-Wide Angle, która zapewnia bardzo szerokie kąty widzenia. Nieważne, z jakiego miejsca w salonie oglądasz film, i tak zawsze będzie on wyglądał po prostu rewelacyjnie.

Od 11 790 PLN

SONY 77AG9

Telewizory OLED z serii Master łączą w sobie najlepsze technologie obrazu i dźwięku. Matryca OLED gwarantuje mocne kontrasty i perfekcyjne czernie, nie zapominając także o angażującej kolorystyce. Dzięki zastosowanym technologiom akustycznym, w tym Acoustic Surface Audio+, podczas seansu możemy cieszyć się najwyższej jakości brzmieniem. Siłowniki wbudowane w telewizor wprawiają ekran urządzenia w niewidoczne dla oka wibracje, emitując dźwięk. Dodatkowo telewizor może pełnić funkcję głośnika centralnego, rozszerzając możliwości zestawu kina domowego.

19 000 PLN

SONY ZH8

To prawdziwy majstersztyk – telewizor Full Array LED z obłędnym ekranem 8K. Procesor obrazu X1 Ultimate odpowiada za interpolację oglądanej zawartości do rozdzielczości 8K poprzez wyostrzanie i optymalizację obrazu w czasie rzeczywistym. Ponadto urządzenie spodoba się graczom, jest ono bowiem kompatybilne z możliwościami nadchodzącej generacji konsol. Ekran pozwala wyświetlać obrazy w rozdzielczości 4K w tempie 120 kl./s, a gdy na rynek wejdą tytuły obsługujące 8K, odpalimy je na nim w najwyższej jakości.

24 000 PLN

SONY 75/85XH90

Idealne połączenie telewizora dla kinomanów i graczy, na dodatek całkiem nieźle wyceniony. Ekran Full Array LED 4K obsługuje technologię X-tended Dynamic Range, czyli lokalne przyciemnianie obrazu. Za niezrównane wrażenia audio odpowiada technologia Acoustic Multi-Audio i głośnik X-Balanced Speaker; dzięki nim dźwięk jest przestrzenny i realistyczny. Ponadto seria XH90 umożliwia wyświetlanie gier w rozdzielczości 4K w tempie 120 kl./s przy bardzo małym opóźnieniu sygnału wejściowego.

Od 8 500 PLN