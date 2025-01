Innowacyjny robot Roborock Qrevo Curv już w Polsce

Roborock rozpoczyna sprzedaż robota odkurzającego Qrevo Curv na polskim rynku. Model ten został wyposażony w najnowocześniejsze technologie, m.in. system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift pozwalający na pokonywanie progów do 4 cm, system Dual Anti-Tangle zapobiegający plątaniu włosów, a także możliwość mopowania gorącą wodą, dzięki której podłogi zyskują nowy poziom czystości.

Qrevo Curv jako pierwszy na rynku został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie – system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift. Pozwala ono na niezależną regulację wysokości kół (lewego oraz prawego koła i koła wielokierunkowego) nawet do 10 mm. Funkcja ta znacząco zwiększa zdolność urządzenia do sprzątania różnych typów podłóg, w tym dywanów o średnim i długim włosiu oraz przekraczania progów o wysokości do 4 cm. W efekcie, Roborock wyznacza nowy standard w kategorii inteligentnych odkurzaczy.

Dual Anti-Tangle to rewolucyjny system zapobiegający plątaniu włosów. System opiera się na głównej szczotce DuoDivide, składającej się z dwóch wałków z krótkim włosiem i spiralnymi łopatkami, skutecznie kierującymi włosy do centralnego otworu pojemnika na kurz. Ta unikalna konstrukcja efektywnie eliminuje problem plątania włosów wokół wałka i ich gromadzenia się na jego końcach, co potwierdza certyfikat SGS. Cylindryczny kształt szczotki zapobiega wydostawaniu się powietrza, co przekłada się na wyższą skuteczność zbierania kurzu.

Technologia FlexiArm Arc pozwala z kolei na dokładne czyszczenie narożników i trudno dostępnych miejsc. Szczotka automatycznie wysuwa się, gdy robot wykryje narożniki lub krawędzie, a jej nowa, asymetryczna konstrukcja generuje siłę odśrodkową, która przesuwa włosy na końce szczotki, zapobiegając ich plątaniu się w środkowej części. Dodatkowo dłuższe włosie zwiększa obszar zamiatania i nacisk w dół, co zapewnia lepsze efekty sprzątania.

Ponadto, Qrevo Curv wyposażony jest w wydajny system ssący HyperForce o mocy aż 18 500 Pa, co gwarantuje precyzyjne i efektywne czyszczenie każdej powierzchni.

Stacja dokująca Roborock Qrevo Curv ma gładki, opływowy kształt z eleganckimi liniami, który dodaje jej miękkości i finezji. Obudowa doskonale komponuje się z wystrojem nowoczesnych wnętrz, podkreślając dbałość Roborock o tworzenie czystego i estetycznego otoczenia. Dodatkowo, zaokrąglone krawędzie stacji dokującej zmniejszają ryzyko urazów dla dzieci i zwierząt, a wyeliminowanie szczelin na górze oraz zwiększona głębokość stacji sprawia, że na odkurzaczu nie zbiera się trudny do usunięcia kurz.

Wielofunkcyjna stacja dokująca 3. generacji oferuje również funkcję mycia mopów w temperaturze 75°C, co pozwala usunąć około 99,99% bakterii z ich powierzchni, zwiększając skuteczność w sprzątaniu i dbaniu o czystość podłóg. Wszechstronny system dokujący obejmuje inteligentne wykrywanie brudu, samooczyszczanie stacji, suszenie ciepłym powietrzem, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz automatyczne uzupełnianie zbiornika na wodę.

Model Qrevo Curv będzie dostępny na stronie pl.roborock.com/ od 16 stycznia 2025. Sugerowana cena detaliczna wynosi 4 799 PLN. Jednak do 23 stycznia klienci mogą skorzystać z rabatu w wysokości 500 PLN, obowiązującego na stronie producenta i w wybranych sklepach partnerskich.