Druk 3D pomaga w walce z koronowirusem

Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa sprawia, że w szpitalach zaczyna brakować niezbędnego sprzętu. Gdy w jednym z włoskich szpitali skończyły się zawory do respiratorów, konieczne było sięgnięcie po nietypowe środki.

Do sytuacji doszło w Brescii, mieście znajdującym się w szczególnie dotkniętym przez epidemię regionie Lombardii. W pewnym momencie pracownicy szpitala zauważyli, że zaczyna brakować im jednorazowych zaworów do respiratorów: elementu, którego nie da się wielokrotnie użyć ani zastąpić innym.

Z pomocą przyszły im lokalne firmy zajmujące się drukiem w trójwymiarze. Prezes przedsiębiorstwa Isinnova, Cristian Fracassi, zabrał do szpitala drukarkę 3D, za pomocą oprogramowania stworzył model zaworu, a następnie wydrukował prototyp elementu. W masowej produkcji poliamidowych zaworów uczestniczy kolejne przedsiębiorstwo, Lonati SpA.

Wydrukowane zawory zostały wykorzystane niemal natychmiast – pozwoliły one na podłączenie znajdujących się w ciężkim stanie pacjentów do respiratorów. Do produkcji niezbędnych elementów dla szpitala w Brescii i innych placówek ochrony zdrowia zgłaszają się kolejne firmy zajmujące się drukiem 3D, nie tylko włoskie, ale także z całego świata. Organizacja 3D Printing Media podkreśla, że wśród elementów, które mogą zostać wydrukowane, znajdują się nie tylko zawory, ale także inne elementy wyposażenia ochronnego, nawet maseczki. Wspomożenie w ten sposób szpitali może uratować wiele ludzi.