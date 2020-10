Domowy geniusz

Filozofia iRobot opiera się o jedną podstawową ideę: to roboty mają ułatwiać życie człowiekowi, a nie człowiek robotom. Widać to w każdej nowej generacji Roomby i Braavy: od coraz doskonalszych systemów wykrywania przeszkód, dzięki którym przygotowanie do sprzątania ogranicza się do minimum, aż po samodzielnie opróżniające się zbiorniki na brud i możliwość koordynacji pracy dwóch urządzeń. Teraz popularne roboty sprzątające otrzymały wsparcie dla innowacyjnej platformy iRobot Genius – przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które umożliwi im jeszcze lepsze dopasowanie się do naszego stylu życia.

Posiadacze urządzeń iRobot na pewno zauważyli, że w zeszłym miesiącu aplikacja iRobot Home otrzymała zupełnie nowy wygląd i szereg dodatkowych funkcji. iRobot Genius dodaje sporo udogodnień dla ciebie i twojego domu.

Precyzja przede wszystkim

System Inteligentnych Map Imprint okazał się przełomowym momentem dla iRobot – użytkownicy na całym świecie docenili możliwość posprzątania konkretnych pomieszczeń i włączenia ich do harmonogramu sprzątania. Na platformie iRobot Genius funkcja ta została uzupełniona technologią stref Clean Zones.

Roboty sprzątające Roomba i7/i7+ i s9/s9+ oraz robot mopujący Braava jet m6 zostały wyposażone w specjalne algorytmy uczenia maszynowego, dzięki którym automatycznie wykryją potencjalne strefy sprzątania, na przykład dookoła kanap, stołów lub blatów w kuchni. Gdy urządzenie zidentyfikuje takie miejsce, aplikacja iRobot Home prześle nam stosowną notyfikację.

Sugestię możemy oczywiście odrzucić, a na jej miejsce samodzielnie zaproponować inną strefę – wystarczy zaznaczyć ją w aplikacji i nadać jej chwytliwą nazwę. Następnym razem, gdy będziemy chcieli wyczyścić kafelki dookoła stołu w kuchni, wystarczy wydać jedno polecenie w aplikacji albo głosowo poprosić o pomoc Alexę lub Asystenta Google. Dzięki tej funkcji łatwo utrzymamy czystość w newralgicznych punktach naszego domu, bez konieczności każdorazowego rozpoczynania pełnego cyklu sprzątania.

Identyfikacja specjalnych stref działa również w drugą stronę. Jeżeli robot zauważy, że za każdym razem ma problemy z poruszaniem się po danym fragmencie pomieszczenia – na przykład wjeżdża na przewody lub klinuje się na wysokim progu – może zasugerować nam objęcie go strefą bez dostępu. Jeśli zdecydujemy się na jej włączenie, od tej pory Roomba lub Braava będzie omijać ten punkt, a my przestaniemy martwić się o los stojących tam sprzętów RTV lub dekoracji. Sami również możemy definiować takie strefy z poziomu aplikacji.

Asystent personalny

Harmonogram pracy Roomby jaki tworzymy w aplikacji, nie zawsze odpowiada naszym rzeczywistym przyzwyczajeniom. Owszem, może i ustawiliśmy sprzątanie na każdy wtorek i piątek po południu, ale w praktyce najczęściej uruchamiamy robota w poniedziałek rano i środę wieczorem. iRobot Genius potrafi zaobserwować takie zjawiska i zasugerować nam uzupełnienie tygodniowego planu sprzątania o dodatkowe sesje oparte o nasze przyzwyczajenia i preferencje – wystarczy otworzyć notyfikację z aplikacji iRobot Home i zaakceptować lub odrzucić sugestię.

Platforma iRobot Genius to mnóstwo udogodnień dla ciebie i twojego domu

Funkcja ta trafiła do wszystkich urządzeń z modułem Wi-fi, a jeśli dysponujemy robotem wspierającym tworzenie Inteligentnych Map Imprint, możemy pójść o krok dalej. Roomba i7/i7+, s9/s9+ i Braava jet m6 potrafią ponadto rekomendować regularne sprzątanie w konkretnych pokojach, na przykład odkurzanie salonu po weekendzie, lub codzienne, wieczorne mopowanie kafelków w kuchni. Teraz możemy mieć pewność, że harmonogram sprzątania został idealnie skrojony pod potrzeby naszego mieszkania.

Ekran główny aplikacji iRobot Home wzbogacił się ponadto o funkcję Ulubione. Tutaj użytkownik może zdefiniować i edytować własne procedury sprzątania. Jest ona szczególnie przydatna dla posiadaczy robotów z Inteligentnymi Mapami Imprint. Przykładowo, program „po obiedzie” wyśle Roombę do odkurzenia zdefiniowanej wcześniej przestrzeni dookoła kuchennego stołu, a „przed snem” zadba o czystość w salonie po zakończeniu każdego dnia.

Sezon na czystość

Nasze domy brudzą się przez cały rok, ale w niektóre pory roku szczególnie trudno utrzymać je w czystości. Zimą właściwie nie da się uniknąć wniesienia na butach piasku i soli, a z kolei wiosna to koszmarna pora dla alergików i… posiadaczy zwierząt domowych, którzy muszą poradzić sobie ze sprzątaniem sierści, pozostawionej przez ukochane czworonogi w każdym kącie mieszkania.

Z pomocą przychodzi nam iRobot Genius i funkcja zaleceń sezonowych. Automatycznie podsunie ona sugestie dotyczące sprzątania w konkretnych porach roku: przykładowo, może poinformować nas o rozpoczęciu okresu linienia zwierząt lub pylenia alergizujących roślin i zaproponować uzupełnienie harmonogramu o dodatkowe cykle sprzątania. Dzięki temu dom zachowa higieniczną czystość i świeżość niezależnie od pory roku, a my będziemy mogli cieszyć się czasem wolnym, bez konieczności przeznaczania go na dodatkowe sprzątanie. Funkcja dostępna jest dla wszystkich urządzeń iRobot z obsługą Wi-fi.

Odkurzacz widmo

Wszyscy zgodzimy się chyba, że możliwość tworzenia harmonogramu pracy urządzeń smart home to czysta wygoda i oszczędność czasu. Niestety, życie nie zawsze trzyma się ustalonych ram czasowych – nam samym wiele razy zdarzało się przekładać zaplanowane sprzątanie, bo akurat musieliśmy zostać w domu lub zająć się innym, ważniejszym zadaniem, w wykonaniu którego przeszkadzał nam jeżdżący po całym mieszkaniu robot.

Platforma iRobot Genius umożliwia automatyzację sprzątania w oparciu o konkretne wydarzenia. Aplikacja iRobot Home otrzymała funkcję komunikowania się z serwisami lokalizacyjnymi i innymi produktami smart home: inteligentnymi zamkami do drzwi, termostatami czy kamerkami bezpieczeństwa. Gdy wykryją one, że opuściliśmy dom, natychmiast poinformują o tym Roombę lub Braavę, a roboty ruszą na sprzątanie. Nasz powrót będzie natomiast sygnałem do powrotu do stacji ładowania.

Produkty iRobot są kompatybilne z serwisem IFTTT, co otwiera przed nami możliwość sparowania ich z setkami inteligentnych gadżetów i stworzenie takiej konfiguracji, jaka najlepiej pasuje do naszego trybu życia. Integracja ta odbywa się bez konieczności opuszczania aplikacji iRobot Home. Dzięki temu rozwiązaniu zawsze będziemy wracać do czystego domu.

Platforma iRobot Genius to zupełnie nowa jakość inteligentnego sprzątania. Teraz urządzenia Roomba i Braava stały się w pełni osobistymi asystentami, na bieżąco analizującymi nasze przyzwyczajenia i dopasowującymi się do potrzeb domowników. Taka pomoc domowa nie tylko zapewni nam perfekcyjną czystość, ale także komfort i oszczędność czasu.