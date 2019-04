Aston Martin prezentuje limitowany model Rapide E

Wiemy, jak będzie wyglądało kolejne auto w arsenale Agenta 007. Prawie cztery lata po pierwszej zapowiedzi Aston Martin Rapide E został zaprezentowany podczas targów Shanghai Auto Show.

Samochód otrzyma akumulator 800 V o pojemności 65 kWh, co według producenta przełoży się na około 320 km zasięgu. Napędzać go będzie podwójny silnik elektryczny, generujący łącznie 602 KM z maksymalnym momentem obrotowym 950 Nm i pozwalający samochodowi rozpędzić się do setki w mniej niż cztery sekundy – szybciej, niż wersja z silnikiem benzynowym. Maksymalna prędkość rozwijana przez auto to 250 km/h. Do ładowania Rapide E będzie można wykorzystywać superszybkie ładowarki 400 V, ale Aston Martin przygotował także dedykowane stacje ładowania 800 V. Uzupełnią one akumulator auta od zera do pełna w mniej niż godzinę.

W porównaniu z benzynowym odpowiednikiem Rapide E charakteryzuje się lepszą aerodynamiką, którą uzyskano poprzez nowy projekt podwozia, powiększony tylny dyfuzor i koła ze specjalnie zaprojektowanymi felgami oraz oponami Pirelli o niskim oporze toczenia. Auto otrzymało także nowe wnętrze z 10-calowym ekranem zastępującym zegary analogowe – pokazuje on informacje o naładowaniu baterii i pracy silnika. Za rozrywkę odpowiedzialny będzie system infotainment o 8-calowym ekranie dotykowym, obsługujący Apple CarPlay i Android Auto.

Cena Rapide E nie została jeszcze podana. Aston Martin zapowiedział, że powstanie jedynie 155 egzemplarzy tego luksusowego elektrycznego sedana. Wiadomo także, że model ten pojawi się w najnowszej części przygód Jamesa Bonda – zamiast klasycznego Astona Martina DB5 bohater zasiądzie za kierownicą Rapide E.