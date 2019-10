Toyota prezentuje odświeżony model Mirai

Przywykliśmy już do klasycznego designu smartfonów – proporcjonalnego prostokąta z aparatem z tyłu i ekranem zajmującym większość przodu – ale nie zniechęca to producentów do zabawy z ich formą. Andy Rubin, współtwórca Androida, właśnie kończy prace nad takim eksperymentem.

(więcej…)