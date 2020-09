Desktopowa Wikipedia zmienia wygląd

Wikipedia pomogła milionom studentów i uczniów na całym świecie, zasłużyła więc na drobne upiększenie. Już wkrótce ujrzymy jej nowe oblicze – Fundacja Wikimedia planuje odświeżenie przeglądarkowej wersji encyklopedii tak, by była ona jeszcze bardziej przejrzysta i funkcjonalna.

Projekt nowego wystroju strony został zaprezentowany na blogu MediaWiki. Pozwala on zapoznać się z najważniejszymi nowościami, które planuje wprowadzić Fundacja. Największą zmianą ma być ruchomy spis treści – w trakcie czytania artykułu będziemy go mogli w dowolnym momencie przywołać i kliknąć, by przeskoczyć do wybranego nagłówka. Pasek boczny z lewej strony zostanie natomiast wyposażony w opcję chowania – ma to minimalizować rozpraszanie uwagi podczas lektury.



Wikipedia wzbogaci się także o lepszą wyszukiwarkę, której okienko zostanie przeniesione w lepiej widoczne miejsce, oraz przycisk umożliwiający łatwą zmianę języka. Fundacja zapowiada również odświeżenie logotypów poszczególnych usług wchodzących w skład Wikimedia Commons.



Zmiany wyglądu przeglądarkowej Wikipedii i towarzyszących jej portali będą wprowadzane stopniowo – wszystkie wersje językowe mają otrzymać je w przyszłym roku. Na chwilę obecną możemy zobaczyć nowy design „w akcji” na jednej z kilku stron testowych: nowy interfejs otrzymały francuska, baskijska, hebrajska i perska wersja strony, jak również francuski słownik Wiktionary i portugalska wersja portalu Wikiversity. Nie wiadomo, czy mobilna Wikipedia również zostanie odświeżona.