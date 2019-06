Premiera budżetowej Nokii 2.2

Nokia, a właściwie mający prawa do marki HMD Global, zaprezentowała właśnie nowy model z niższej półki. Co ciekawe, jego głównym punktem sprzedażowym jest nietypowe dla tej klasy urządzeń nastawienie na funkcje AI i rzeczywistość rozszerzoną.

Nokia 2.2 to telefon z serii Android One, czyli działający na prawie czystym Androidzie 9 Pie i z perspektywami aktualizacji do wersji Q i R. Urządzenie otrzymało 5,71-calowy ekran HD+ z niewielkim wcięciem na przedni aparat. Napędzają go czterordzeniowy procesor 2 GHz MediaTek A22, 2 lub 3 GB RAM, 16 lub 32 GB pamięci wewnętrzne oraz bateria o pojemności 3 000 mAh.

Co ciekawe, mimo nieszczególnie imponującej specyfikacji smartfon jest wypakowany nowymi technologiami. Ma on specjalny przycisk dedykowany Asystentowi Google, który wystarczy wcisnąć, by przywołać pomocnika. 13-megapikselowy aparat główny o jasności f/2.2 również otrzymał specjalną sztuczną inteligencję, pomagającą w robieniu wyraźnych zdjęć w słabym oświetleniu, a kamerka do selfie – proste odblokowywanie biometryczne. Telefon będzie także obsługiwał Google Lens.

Nokia 2.2 ukaże się w Indiach i na rynkach europejskich. W Polsce telefon został wyceniony na 550 PLN i powinien trafić do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni.