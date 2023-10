Designerskie głośniki Creative Pebble V3 Artisan Editon w świetnej cenie

Firma Creative przedstawiła Creative Artisan Edition, serię która ma być inspirującą inicjatywą i mającą na celu wzmocnienie pozycji społeczności kreatywnej poprzez współpracę z utalentowanymi lokalnymi artystami z całego świata. Starannie dobrane produkty Creative zostaną przetworzone i przekształcone w dzieła sztuki, służące artystom za płótno do przekazywania ich wyjątkowych wizji. Dzięki tej inicjatywie Creative chce nie tylko zaprezentować talenty lokalnych artystów, ale także zapewnić im platformę do zabłyśnięcia. Łącząc technologię i sztukę, Creative otwiera nowe możliwości kreatywności i celebruje różnorodność ekspresji artystycznej. Edycja Creative Artisan łączy świat dźwięku i sztuki, oferując produkty z limitowanych edycji, które nie tylko zapewniają wyjątkową jakość dźwięku, ale także pełnią funkcję dzieł sztuki.

Premiera edycji Creative Artisan Edition wyznacza początek partnerstwa z utalentowanymi artystami na całym świecie. Firma Creative jest podekscytowana możliwością rozpoczęcia tej podróży z Lesterem Limem, artystą z Singapuru i prawdziwym maniakiem twórczości kreatywnej. Przejście Lestera Lima z amatora sztuki zajmującego się plakatem filmowym w dynamicznego artystę wiele mówi o jego talencie i zaangażowaniu. Wśród jego urzekających dzieł jest postać JELILO, która wyróżnia się jako arcydzieło czerpiące inspirację z elegancji meduz. Co ważniejsze, historia JELILO dotycząca przeciwdziałania znęcaniu się, wysyła mocny sygnał, że ludzie mogą być ważniejsi niż ich lęki. Ta narracja stojąca za sztuką ma głębokie znaczenie i ma moc przemawiania do ludzi na całym świecie.

Łącząc artystyczną wizję Lestera z najlepiej sprzedającymi się głośnikami stacjonarnymi Creative Pebble V3, firma Creative stara się na nowo wyobrazić sobie technologię jako formę sztuki, która nie tylko podnosi poziom produktu, ale także podkreśla ogromny talent drzemiący w lokalnej i kreatywnej społeczności.

Edycja Creative Artisan to świadectwo niezachwianego zaangażowania we wzmacnianie społeczności kreatywnej. Kontynuując wspieranie i współpracę z artystami, Creative ma na celu przekształcenie codziennej technologii w dzieła sztuki w limitowanych edycjach, które pozostaną ekskluzywne i nie będą uzupełniane po wyprzedaniu.

Z połączenia artystycznej wizji Lestera i technologicznego wynalazku naszych inżynierów powstał pierwszy Artisan. Swoją pierwszą artystyczną przemianę przeszedł jeden z topowych zestawów głośnikowy Creative Pebble V3.

Pebble V3 a zarazem wersja Artisan Edition, to głośniki w systemie 2.0, mające wbudowane pełnozakresowe przetworniki 2,25” i pasywne membrany odpowiedzialne za wzbogacenie niskich tonów. Wbudowane przetworniki są pochylone względem odsłuchującego o 45 ° tak jak we wszystkich obecnych wersjach. Przetworniki zostały tak nachylone, by dźwięk docierał bezpośrednio do słuchacza, zapewniając użytkownikom lepsze wrażenia odsłuchowe. W Creative Pebble V3 Artisan Edition zastosowano przetworniki, które zostały specjalnie dostrojone, by zachować wysoką jakość dźwięku. Głośniki Pebble 3 Arttisan Edition mają technologię przetwarzania dźwięku „Clear Dialog”, która ma za zadanie zapewnić czysty, wyraźny dźwięk w trakcie oglądania filmów, słuchania muzyki lub korzystania z komunikatorów głosowych. Po podłączeniu do portu USB-C o mocy 10 W i po przełączeniu na tryb „high” głośniki przechodzą w tryb dźwiękowy o mocy 8 W RMS a natężenie dźwięku wzrasta o trzy decybele. Głośniki można również zasilić z gniazdka sieciowego za pomocą ładowarki 5V 2A (brak w zestawie) i skorzystać z źródła dźwięku Bluetooth lub wejścia AUX 3,5mm dla urządzeń analogowych.

Creative Pebble V3 Artisan Edition kosztują 249 PLN i są dostępne na Creative.com. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: creative.com/artisan.