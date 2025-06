UNIQLO x Studio Ghibli – magiczna kolekcja „My Dear” już 4 lipca

Już 4 lipca UNIQLO zaprezentuje trzecią kolekcję UT stworzoną we współpracy ze Studiem Ghibli. Linia zatytułowana „My Dear” to hołd dla ponadczasowej magii japońskiego studia animacji, a także wyjątkowe wydarzenie na modowej i kulturalnej mapie lata 2025.

Sztuka, animacja i moda w jednym projekcie

Nowa kolekcja to 14 projektów T-shirtów i bluz dla dorosłych oraz dzieci, ozdobionych kultowymi motywami z filmów Ghibli, wzbogaconych o ilustracje tajskiej artystki Kanyady Phatan oraz prace samego Toshio Suzukiego – producenta studia i współtwórcy jego legendy. To już trzecia odsłona tej popularnej współpracy, która rozpoczęła się w 2022 roku.

Wśród grafik znajdą się m.in. motywy z tak uwielbianych tytułów jak Kiki’s Delivery Service,Princess Mononoke czy Spirited Away. Dodatkowo, w wybranych sklepach we Francji i Wielkiej Brytanii dostępne będą także limitowane modele UTme! z ilustracjami z poetyckiego filmu The Red Turtle.

Filmowa premiera w Le Grand Rex

W ramach celebracji debiutu kolekcji, UNIQLO zaprasza fanów Ghibli do paryskiego kina Le Grand Rex, gdzie w dniach 4-6 lipca odbędzie się trzydniowy festiwal filmowy. Na ekranie pojawi się aż dziesięć tytułów studia, w tym najnowszy film The Boy and the Heron Hayao Miyazakiego. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Spirited Away, Princess Mononoke czy The Tale of the Princess Kaguya.

Szczególnym wydarzeniem będzie seans The Red Turtle w piątek 4 lipca, poprzedzony panelem dyskusyjnym z udziałem Toshio Suzukiego oraz reżysera Michaëla Dudoka de Wita.

Gdzie kupić kolekcję?

Kolekcja „My Dear” trafi do sprzedaży 4 lipca w sklepie online. Więcej informacji: uniqlo.com