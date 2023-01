Czym kierować się przy zakupie nowego smartfona?

Obecnie najnowsze smartfony to prawdziwie potężne urządzenia, z których większość z nas korzysta codziennie. Kiedy najlepiej wymienić telefon na nowy i na co uważać podczas zakupów?

1. Kiedy warto wymienić obecny smartfon na nowy?

2. Telefon komórkowy dla dziecka, a dorosłego – na co zwrócić uwagę?

3. Dual SIM, czytnik linii papilarnych i pojemna bateria – ważne parametry smartfonów

4. Czy tanie smartfony są gorsze jakościowo od tych z najwyższej półki?

Kiedy warto wymienić obecny smartfon na nowy?

Współcześnie telefon jest jednym z najbardziej podstawowych sprzętów elektronicznych, z jakiego każdy korzysta wielokrotnie w ciągu dnia. Co więcej, ma on nie tylko przeznaczenie osobiste, ale także coraz częściej profesjonalne, stąd zrozumiałym jest, że zależy nam na jakości wybieranej elektroniki z tej kategorii. Jeżeli nasz obecny smartfon zawiesza się, reaguje powoli na nasze polecenia, a także nie jest w stanie wykonywać satysfakcjonujących nas zdjęć czy filmów, jest to znak że być może potrzebujemy nowego modelu. Zanim jednak udamy się na zakupy, warto przemyśleć, jakie cechy musi mieć nowe urządzenie, aby zadowoliło nas w większym stopniu niż to posiadane obecnie.

Telefon komórkowy dla dziecka, a dorosłego – na co zwrócić uwagę?

Istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy zakupie nowego smartfona jest to, do kogo ma on należeć. Wybierając telefon dla dziecka lub nastolatka powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego poręczność – dzieci mają w końcu mniejsze dłonie – a także możliwość ewentualnego ustanowienia kontroli rodzicielskiej. Z kolei jeżeli szukamy sprzętu dla siebie, w pierwszej kolejności określmy, czy ma on być przeznaczony do użytku prywatnego, czy także profesjonalnego. W tym drugim przypadku powinniśmy szukać mocniejszych jednostek, z wydajną baterią oraz dużą pamięcią, co ułatwi nam pracę oraz przechowywanie niezbędnych plików czy aplikacji.

Dual SIM, czytnik linii papilarnych i pojemna bateria – ważne parametry smartfonów

Telefony dotykowe różnią się między sobą wieloma parametrami. Najlepsze smartfony posiadają parametry zdolne zawstydzić niejeden tablet, jednak nie zawsze będziemy potrzebować aż tak wyżyłowanego modelu. Ważnym jest, aby skupić się na tym, jaki system nas interesuje. Fani Apple mają do dyspozycji iOS, który jest dobrym wyborem w sytuacji, gdy już posiadamy inne produkty tej marki. Z kolei system operacyjny Android jest bardziej powszechny i korzysta z niego wielu producentów smartfonów.

Pod kątem technicznym przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na takie cechy urządzenia, jak przekątna ekranu oraz pojemność akumulatora. Telefon nie powinien być zbyt duży, tak aby można było łatwo obsłużyć go jedną ręką. Z kolei wydajna i pojemna bateria zapewni nam komfort oraz długi czas pracy. Innymi parametrami, którym warto przyjrzeć się przed zakupem są między innymi pamięć wbudowana, jakość aparatu, rodzaj procesora czy też typ ekranu. Wiele ciekawych smartfonów znajdziesz na stronie: https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/smartfony.

Czy tanie smartfony są gorsze jakościowo od tych z najwyższej półki?

Nie da się ukryć, że telefony komórkowe już od dawna pełnią rolę zminiaturyzowanych komputerów. W związku z tym jakość użytych do ich produkcji podzespołów ma bardzo duże znaczenie. Nie oznacza to, że tanie urządzenia są nieużywalne, lecz nie powinniśmy oczekiwać od nich tyle samo, co od flagowców Telefon ze średniej kategorii cenowej będzie już jednak w stanie zaspokoić potrzeby większości użytkowników, a zapłacimy za niego zauważalnie mniej, niż za najwyższą półkę.