Lenovo do każdego laptopa serii Yoga dokłada tablet Lenovo Tab M8 w prezencie

Dopiero co zaczął się nowy rok, a Lenovo Polska już rusza z nową promocją obejmującą laptopy z serii Yoga, dzięki której można otrzymać tablet Lenovo Tab M8 2. generacji w prezencie. Akcja trwa do 31 marca 2023 r.

Promocja dotyczy zakupu dowolnego urządzenia Lenovo z serii Yoga, a więc smukłych, lekkich, szybko ładujących się ultrabooków na uczelnię, wydajnych sprzętów do pracy, montowania wideo i do tego multimedialnych kompanów o świetnej jakości dźwięku do oglądania ulubionych filmów czy seriali w najwyższej jakości. Wybierając urządzenie spośród tej serii laptopów można liczyć na najwyższą jakość wykonania, inteligentne i innowacyjne funkcje oraz długi czas pracy na baterii.

W ramach promocji do każdego zakupu dołączany jest Lenovo Tab M8 2. generacji – kompaktowy tablet o eleganckiej, metalowej konstrukcji z wyświetlaczem IPS HD z certyfikatem TÜV, z głośnikiem działającym z technologią Dolby Audio, a więc doskonale nadający się do konsumpcji multimediów. Dzięki wydajnemu procesorowi i dużej baterii jest w stanie pracować nawet 18h, co czyni go także świetnym narzędziem do przeglądania Internetu.

Aby wziąć udział w promocji, należy w okresie od 15.01.2023 r. do 31.03.2023 r. zakupić dowolny model laptopa Lenovo z serii Yoga, wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.lenovopolska.pl/yoga-promocja/. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia tablet Lenovo Tab M8 2. generacji zostanie wysłany kurierem pod wskazany w formularzu adres.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie: https://www.lenovopolska.pl/yoga-promocja/.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, , Sferis.pl oraz X-kom.pl.