Najlepsze laptopy: jesień 2023

Oto poważni pretendenci do miana twojego kolejnego laptopa – bez względu na twoje potrzeby.

Maszyny do grania

ASUS ROG Strix Scar 16

Nie znajdziesz wielu laptopów do gier o parametrach tak dobrych jak ASUS ROG Strix Scar 16. Model początkowy może pochwalić się procesorem Intel Core i9, 32 GB pamięci RAM, kartą graficzną RTX 4080 firmy NVIDIA i ogromnym dyskiem SSD o pojemności 2 TB. Stamtąd jest tylko lepiej (i drożej). Podoba nam się również ten projekt – czysty wygląd z subtelnymi, konfigurowalnymi efektami świetlnymi.

Od 16 299 PLN

Razer Blade 14

Razera nie trzeba przedstawiać, jeśli obserwujesz rynek laptopów do gier, a 14-calowy model jest najbardziej kompaktowy na rynku – idealny do przenoszenia z miejsca na miejsce lub z biurka na biurko. Najwyższej klasy procesory AMD i karty graficzne Radeon bez trudu uruchomią twoje gry, a wygląd komputera jest na tyle elegancki, że nadaje się tak samo do biur, jak i kawiarni.

Od 12 599 PLN

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8

Laptop gamingowy oparty o rozwiązania sztucznej inteligencji. Legion Coldfront 5.0 to przełomowa technologia chłodzenia zapewniająca niesamowitą wydajność. Efekty wizualne budzą respekt na 16-calowym wyświetlaczu Lenovo PureSight Gaming Display z rozdzielczością WQXGA i zmienną częstotliwością odświeżania. Uwagę zwraca też potężna bateria.

Od 7 299 PLN

Lenovo LOQ (15, AMD)

Wkrocz do świata gier komputerowych dzięki temu laptopowi wyposażonemu w procesory AMD Ryzen serii 7000. Rozsądna cena spotyka się tutaj z wysoką wydajnością dzięki kartom NVIDIA GeForce RTX. Gra się na jasnym, przestronnym wyświetlaczu 15,6” o wysokiej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania. Baterię naładujesz do pełna w zaledwie 80 minut.

Od 4 799 PLN

Kreatywni twórcy

Lenovo Yoga Book 9i

Jeśli potrzebujesz laptopa do kreatywnych zadań, dlaczego nie zdecydować się na elastyczność dwóch ekranów? Lenovo Yoga Book 9i przypomina gigantyczny składany tablet, dzięki czemu dolną połowę możesz zamienić w klawiaturę dotykową, tablet graficzny lub ekran filmowy. W zestawie otrzymujesz bardzo przyzwoitą specyfikację oraz konwencjonalną klawiaturę łączącą się przez Bluetooth.

Od 12 999 PLN

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

Wspólny projekt z modną marką lifestylową A Bathing Ape dodaje szyku laptopowi, a dzięki kamuflażowym barwom BAPE wyrytym na metalowej pokrywie i touchpadzie, ta maszyna z procesorem Intel Core 13. generacji z pewnością robi wrażenie. W zestawie znajduje się również futerał do przenoszenia o podobnej estetyce, mysz z powłoką BAPE i mała figurka małpy.

Od 5 999 PLN

Apple MacBook Pro 16”

Twórcy MacBooka Pro od dawna cieszą się uznaniem artystów ze względu na ich najwyższej klasy specyfikacje, wspaniałe ekrany i eleganckie oprogramowanie – 16-calowy MacBook Pro z pewnością gwarantuje to wszystko. Najnowsze czipy M2 zastosowane w tym laptopie oznaczają nie tylko fantastyczną wydajność obliczeniową, ale także doskonałą żywotność baterii.

Od 14 999 PLN

Acer Conceptd 5

Wyposażony w moc niezbędną do opanowania kreatywnych projektów — laptop ConceptD 5 z procesorem Intel Core i7 12. generacji, kartą graficzną NVIDIA i 16-calowym wyświetlaczem zapewnia swobodę tworzenia. Ten elegancki laptop z matowym wykończeniem, wytrzymałą obudową ze stopu magnezu i o grubości zaledwie 19,9 mm jest gotowy na podróż do dowolnego miejsca.

Od 9 699 PLN

Muzyczni pomocnicy

Apple MacBook Air 15”

MacBook Air firmy Apple zapewnia idealną równowagę wydajności i mobilności, a wersja 15-calowa zapewnia wystarczająco dużo miejsca na ekranie na oprogramowanie do miksowania i nagrywania, nie czyniąc laptopa zbyt nieporęcznym. Dzięki najnowszemu czipowi M2 uzyskasz doskonałą wydajność, a jednocześnie żywotność baterii.

Od 7 299 PLN

ASUS ZenBook Duo 14

Po co mieć jeden ekran do tworzenia muzyki, skoro można mieć dwa? ASUS ZenBook Duo 14 ma dodatkowy ekran pomiędzy głównym wyświetlaczem a klawiaturą, którego możesz używać do innych aplikacji, okien oprogramowania, sterowania mikserem i czegokolwiek innego chcesz. Dodaj do tego smukłą obudowę i bardzo przyzwoite specyfikacje, a będzie wart swojej ceny wywoławczej.

Od 6 799 PLN

HP Envy 17

Tworzenie muzyki na HP Envy 17 nie będzie stanowić żadnego problemu – przestronny ekran dotykowy o przekątnej 17,3 cala umożliwia doskonały podgląd dowolnego uruchomionego oprogramowania, jest mnóstwo miejsca na dysku SSD, a dwa głośniki dostrojone z fachową pomocą Bang & Olufsen oznaczają, że nie musisz polegać na słuchawkach podczas słuchania miksów.

Od 5 799 PLN

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Gen 8

Dzięki cienkim jak brzytwa ramkom i dużemu współczynnikowi proporcji 16:10, 13,3-calowy wyświetlacz QHD zapewnia więcej treści widocznych na ekranie. Jego połączenie z kartą graficzną Intel Iris Xe i Dolby Vision zapewnia naprawdę żywe kolory i wyraźny, ostry obraz. Dźwięk 3D płynie z kolei z głośników Harman Kardon z technologią Dolby Atmos.

Od 4 099 PLN

Tytani pracy

Acer Aspire 5

Jeśli kupujesz laptopa do pracy, potrzebujesz rozsądnej konstrukcji, solidnych komponentów wewnętrznych, wysokiej klasy funkcji wideokonferencji i najnowszego oprogramowania – a Acer Aspire 5 osiąga wysokie wyniki we wszystkich tych kategoriach i w kilku innych. Jest dostępny w wielu konfiguracjach, dzięki czemu możesz wybrać tę, która najbardziej ci odpowiada.

Od 2 599 PLN

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11

Zaprojektowany wspólnie z firmą Intel, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 spełnia wymagania projektowe laptopów Intel Evo, specyfikacje sprzętowe i kluczowe cele w zakresie wygody użytkownika, zapewniając szybki czas reakcji, natychmiastowe wybudzanie, cały dzień pracy urządzenia na baterii, szybkie ładowanie i inteligentne wideokonferencje.

Od 12 959 PLN

Apple MacBook Air 13”

13-calowy MacBook Air z czipem M1 to doskonała opcja dla tych, którzy najchętniej korzystają z systemu macOS, ale nie chcą przepłacać. Czip M1 jest nadal więcej niż wystarczająco szybki dla większości użytkowników, ale pozwala zaoszczędzić znaczną kwotę, nie decydując się na wersję M2. To laptop, który jest wyjątkowo lekki, szybki i nieskończenie wszechstronny.

Od 5 799 PLN

Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+

ThinkBook 14 Gen 4+ z każdej strony chroni twoje prywatne dane. Oprogramowanie TPM 2.0 wykorzystuje zaawansowane szyfrowanie. Urządzenie ma solidny otwór blokady, który zapobiega kradzieży, a osłona kamery internetowej zapewnia prywatność. Zapomnij o wpisywaniu haseł – opcjonalny czytnik linii papilarnych i kamera na podczerwień umożliwiają bezpieczne logowanie.

Od 4 999 PLN

Filmowi maniacy

ASUS ZenBook Pro 14 Duo

Zenbook Pro 14 Duo OLED to laptop zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałych efektów wizualnych. Wyposażony w pierwszy na świecie 14,5-calowy ekran dotykowy OLED NanoEdge 2,8K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, ten laptop oferuje niesamowite wrażenia wizualne. Ekran główny o proporcjach 16:10 ma certyfikaty Dolby Vision i PANTONE, gwarantujące precyzyjne odwzorowanie kolorów.

Od 10 699 PLN

Acer Swift Edge 16

Jeśli chodzi o oglądanie filmów, ekran jest kluczem – a dzięki ultracienkiemu, 16-calowemu panelowi OLED o rozdzielczości 3,2K, Acer Swift Edge 16 gwarantuje, że każdy rodzaj treści wideo będzie wyglądał znakomicie. Reszta specyfikacji jest równie dobra, z możliwością wyboru wydajnych procesorów AMD Ryzen oraz 16 GB pamięci RAM i kartą graficzną Radeon.

Od 6 699 PLN

Lenovo IdeaPad Slim 5 16

Ten niezwykle wydajny 16-calowy laptop firmy Lenovo doskonale spełnia potrzeby związane z oglądaniem filmów dzięki dużemu i jasnemu ekranowi oraz lekkiej konstrukcji — bez problemu możesz ustawić go przed sobą na sofie. Robi wszystko inne naprawdę dobrze, a mimo to jest dostępny w cenie, która zmieści się w budżecie większości potencjalnych użytkowników.

Od 2 999 PLN

HP Envy 17 4K

Linia Envy jest jedną z najlepszych w ofercie HP, a 17-calowa wersja tego laptopa 4K absolutnie błyszczy, jeśli chodzi o wyświetlanie filmów i innych rodzajów plików wideo. Jest wyposażony w bardzo dobre specyfikacje i zaawansowaną wbudowaną konfigurację audio, a także mnóstwo portów, jeśli chcesz podłączyć do laptopa większy monitor.

Od 6 799 PLN