Jak sfinansować wymianę sprzętu IT w firmie?

Obecnie trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie firm bez sprawnego sprzętu IT. Stanowi on często podstawę działania przedsiębiorstw związanych zarówno z usługami, sprzedażą, obsługą klienta, jak i produkcją. Ze względu na zmianę oprogramowania i parametrów technicznych takich urządzeń, warto od czasu do czasu wymienić sprzęt IT w swojej firmie. Jak sfinansować takie przedsięwzięcie?

Sprzęt IT może ułatwić pracownikom wykonywanie obowiązków i poprawić komfort związany z ich codzienną pracą. To z kolei wpływa na funkcjonowanie całej firmy, a także jej efektywność i wizerunek w oczach klientów. Pracodawcy powinni pamiętać o regularnej wymianie sprzętu IT, ponieważ szukając oszczędności w tym sektorze, mogą niezamierzenie narazić swój biznes na szkodę.

Dlaczego nowoczesny sprzęt w firmie to podstawa?

Postęp technologiczny jest nieunikniony i dotyczy każdej dziedziny życia, dlatego wręcz niemożliwe byłoby dzisiaj znalezienie nieskomputeryzowanego biura. Poszczególne branże różnią się między sobą wymaganiami dotyczącymi parametrów sprzętu IT. Bez wątpienia jednak nowoczesne i szybkie komputery, a także oprogramowanie zachęcają do wykorzystywania ich potencjału w pełni. Co może dodatkowo motywować pracowników do większej efektywności.

W wielu branżach bez nowoczesnych komputerów nie da się prawidłowo wykonywać obowiązków służbowych. Dlatego na leasing takich urządzeń i częstą wymianę sprzętu IT decydują się przedsiębiorcy działający w sektorze finansowym, technologicznym, produkcyjnym czy usługowym. Brak nowoczesnego oprogramowania może przeszkodzić w pracy także inżynierom, architektom czy konstruktorom. Sprzęt IT jest również podstawą dla specjalistów działających w tej branży, a więc informatyków, programistów czy testerów oprogramowania.

Kiedy warto wymienić sprzęt IT?

W pewnych sektorach wymiana sprzętu IT jest często konieczna ze względu na innowacje technologiczne, które w nich zachodzą. Jednak brak inwestycji w rozwiązania z obszaru IT może uniemożliwić dalszy rozwój biznesowy każdego przedsiębiorstwa. Na leasing IT zazwyczaj należy zdecydować się, gdy zauważymy wyraźne oznaki zużycia sprzętu. Warto zapytać pracowników, czy obecnie dostępne w firmie urządzenia działają nadal w sposób prawidłowy i czy nie spowalniają ich pracy.

Sygnały, które sugerują, że używany w firmie sprzęt jest już wysłużony i nadaje się do wymiany to przede wszystkim brak możliwości zainstalowania aktualizacji programów używanych w przedsiębiorstwie. Urządzenie należy również zastąpić innym, jeżeli wolno pracuje i wpływa to na jakość działania pracowników. Komputery to jednak niejedyne sprzęty, które powinny być wymieniane w przedsiębiorstwie.

Sposoby finansowania laptopa do firmy

Obecnie w wielu firmach to właśnie laptopy są podstawowym narzędziem pracy. Dlatego warto dbać o regularną ich wymianę. Zakup wysokiej jakości urządzenia o świetnych parametrach technicznych, może być jednak sporym wydatkiem – zwłaszcza gdy planujemy kupno kilku takich modeli. Jeśli więc chcemy uniknąć wydawania tak dużej kwoty jednorazowo, możemy skorzystać z innych sposobów finansowania laptopa i pozostałych sprzętów. Do wyboru mamy kredyt, leasing, a także pożyczkę leasingową. Czym różnią się poszczególne rozwiązania?

Kredyt może być dobrym sposobem uniknięcia mrożenia kapitału. Jednak sprawdzi się przede wszystkim w przypadku firm, które działają na rynku już od pewnego czasu, ponieważ ten sposób finansowania wymaga od przedsiębiorcy wykazania się odpowiednią historią i zdolnością kredytową. Kolejną opcją finansowania laptopa jest leasing. Warto pamiętać o tym, że możemy zdecydować się nie tylko na leasing sprzętu IT, ale również leasing oprogramowania. To rozwiązanie wyróżnia się łatwą dostępnością i uproszczoną procedurą weryfikacyjną. Należy jednak pamiętać, że do momentu uregulowania ostatniej raty sprzęt IT jest własnością firmy leasingowej. Po okresie obowiązywania umowy można go jednak wykupić na własność lub zwrócić i zdecydować się na nowy leasing.

Pożyczka leasingowa z kolei jest pośrednią możliwością między kredytem a leasingiem. W odróżnieniu od leasingu przedsiębiorca od razu po zawarciu umowy uzyskuje prawo własności sprzętu IT i może z niego korzystać w dowolny sposób. Ten typ finansowania wiąże się jednak z koniecznością posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.