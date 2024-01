Samsung S95C – król obrazu i dźwięku

Kilka lat temu podstawowym czynnikiem decydującym o zakupie telewizora, była jego wielkość wyrażona w liczbie cali. Wraz z rozwojem technologii wyświetlania obrazu te bardziej zaawansowane produkty zaczęły deklasować konkurencję i dominować wśród wyborów konsumenckich. Dziś w segmencie premium znajdują się bardzo duże telewizory, dodatkowo gwarantujące doskonale odwzorowany obraz, pełen szczegółów, o eleganckim wyglądzie i przyjaznej obsłudze. Użytkownicy coraz częściej wybierają modele, które będą nie tylko sercem kina domowego czy centrum rozrywki, ale także elementem systemu smart home. Od kilku już sezonów prym popularności w tej dziedzinie wiedzie firma Samsung, która rokrocznie prezentuje gamę różnych modeli, w tym „ten idealny”.

W bogatej ofercie południowokoreańskiego producenta na uwagę zasługuje model S95C, dostępny w sieci Media Expert. Jest to telewizor wyposażony w panel OLED, który w połączeniu z neuronowym procesorem gwarantuje najwyższą możliwą jakość obrazu. Za dźwięk przestrzenny odpowiadają wbudowane głośniki w układzie 4.2.2, które pozwalają na podążanie każdego odgłosu za wyświetlanym obrazem. Dopełnieniem piękna i elegancji projektu jest smukły design, przemyślana konstrukcja oraz praktyczne połączenie podstawy ekranu i modułu One Connect Pro.

Niewiarygodna głębia obrazu i dźwięku

Telewizor Samsung S95C wyposażony jest w matrycę OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i to te dwie cechy powodują, że ma on szeroki gamut kolorów i nie notuje żadnych lagów i opóźnień. Warto zaznaczyć, że po podłączeniu ekranu do komputera z odpowiednią kartą graficzną, częstotliwość odświeżania wzrośnie do kosmicznych 144 Hz, co pokochają gracze. Telewizor wyposażono w inteligentny, neuronowy procesor AI Quantum 4K, który pozwala na automatyczne skalowanie, dopasowanie jasności czy kontrastu. Jest to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza w przypadku starszych filmów czy seriali, które po poprawie jakości przez sztuczną inteligencję wyglądają o wiele lepiej. Z kolei dzięki technologii Quantum HDR+ poziom jasności obrazu jest bardzo wysoki, a przez to sceny realistyczne i bardziej wyraźne zarówno w jasnych, jak i tych zacienionych partiach. Samsung doskonale radzi sobie z odwzorowaniem kolorów, a potwierdzeniem wysokiej jakości odwzorowania barw jest certyfikat PANTONE. Dla podkreślenia jego wartości dodajmy, że ta amerykańska firma przyznała go do tej pory jedynie Samsungowi, a swoje badania nad wiernością reprodukcji kolorów prowadzi od 1963 roku!

Wielu użytkowników może w tym momencie zastanowić się czy wprowadzenie do domowego zacisza Samsunga S95C w wariancie 55, 65 lub 77” nadmiernie go nie rozświetli, a przez to nie będzie negatywnie wpływać na widzów – uspokajamy – Samsung zastosował inteligentną kalibrację, a także tryb Komfort dla Oczu. Oznacza to, że jasność i temperatura barw automatycznie dostosują się do pory dnia i ilości światła naturalnego oraz sztucznego w pomieszczeniu, tak, aby obraz był bardziej miękki i przyjazny dla ludzkiego oka. Wszystko po to, żeby widz mógł skupić się na oglądanej treści – przenieść na ulubiony stadion piłkarski, znaleźć się w środku filmowej akcji czy gamingowej rozrywki.

Dopełnieniem tych wizualnych wrażeń są te związane z dźwiękiem. Telewizor Samsung S95C oferuje przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, a także, dzięki funkcji Dźwięk Podążający za Obiektem+, kinową jakość brzmienia. Oznacza to, że każdy ruch na ekranie jest odwzorowany w odgłosach dobiegających z głośników. Samsung wyposażył S95C również w funkcję Q-Symphony, która powoduje, że głośniki telewizora synchronizują się z soundbarem i zapewniają wysokiej jakości, harmonijny dźwięk bez skomplikowanej konfiguracji.

Inteligentny zarządca

Niezaprzeczalną zaletą S95C jest Samsung Smart Hub – jest to miejsce, z którego mamy dostęp do setek aplikacji, serwisów streamingowych muzycznych i filmowych, które możemy porządkować według kategorii, dostępności dla poszczególnych członków rodziny czy częstotliwości ich użytkowania. Smart Hub bazuje na systemie Tizen, zatem daje duże możliwości elastycznego pobierania aplikacji, ale także pozwala na bezproblemowe połączenie ze smartfonami i innymi urządzeniami mobilnymi różnych marek za pośrednictwem aplikacji Smart Things dostępna dla systemów Android i iOS (OS 8↑, iOS 13↑), i wykorzystanie ich np. do obsługi telewizora lub przesyłania treści. Idąc krok dalej, dzięki dostępnym aplikacjom telewizor Samsung S95C może służyć również do przeglądania internetu lub kontrolowania urządzeń typu smart home. Idealnym narzędziem do tego będzie wymieniona już aplikacja SmartThings, która pozwala sparować niemal wszystkie inteligentne urządzenia domowe i z poziomu ekranu telewizora zarządzać nimi.

Fantastyczny obraz wyświetlany na ekranie Samsung S95C idzie w parze z doskonałym projektem samego telewizora. Konstruktorzy postawili na minimalistyczny, elegancki wygląd i przy dużej tafli ekranu wykorzystali subtelne ramki, które nie zaburzają wrażeń podczas oglądania. Telewizor jest niezwykle smukły, ma grubość zaledwie 11 mm i nie ma, jak to często bywa, wystającej elektroniki,. Można go zarówno powiesić na ścianie, jak i umieścić na jednoelementowej podstawie. Dyskretnym i użytecznym rozwiązaniem jest moduł One Connect Pro. To on pozwala na podłączenie dekodera, routera, anteny czy soundbara, a następnie jednym kablem zostaje połączony do telewizora. Esteci docenią możliwość schowania wszystkich przewodów w tej inteligentnej skrzyneczce i zapanowania nad plątaniną kabli wokół telewizora i na szafce RTV.

Telewizor przestał dziś pełnić tylko jedną funkcję. Oczywiście oglądanie treści jest ważne, ale naszpikowane technologiami ekrany coraz częściej służą do zbudowania centrum rozrywki w domowym zaciszu. Z przyjemnością wykorzystujemy je także do codziennych obowiązków domowych oraz służbowych. Jeśli jednak w mnogości produktów nie możesz odnaleźć tego idealnego wariantu, warto przyjrzeć się Samsung S95C, który spełni wymagania kinomaniaków, melomanów, fanów sportu, graczy czy właścicieli inteligentnych domów. A jeśli dodamy do tego pełną dostępność wszystkich rozmiarów w Media Expert – decyzja zakupowa może być tylko jedna.