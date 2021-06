Czerwiec 2021, 6/2021

Choć powoli zdajemy wracać się do normalności w naszej rzeczywistości, równolegle rozwija się ta wirtualna. W ciągu ostatnich lat przebyliśmy bardzo długą drogę od wywołujących ból głowy gogli VR, wyświetlających obraz w niskiej rozdzielczości, do opisywanego w tym numerze HTC Vive Pro 2, które gwarantują m.in. ostry jak brzytwa obraz w 5K! Wzięliśmy na nasze redakcyjny warsztat ten najnowocześniejszy zestaw na rynku i wydaliśmy swoją opinię.

Skoro już wspominam o przedmiotach z najwyższej półki w swoim segmencie, warto wspomnieć także o przejażdżce nowym Mercedesem S-klasy. Jakie cuda techniki można pozyskać, wydając na auto ok. 700 tysięcy złotych? Warto sprawdzić, bo to rzeczy, które przez najbliższe lata mogą być wyznacznikiem jakości w swoich kategoriach i będą niewątpliwie trafiały także do samochodów dla mniej zamożnych klientów.

Nie zabrakło nowości dla miłośników elektronicznej rozrywki. Wśród recenzji gier warto wymienić oczekiwaną od dawna, ósmą już część survival horroru Resident Evil, która biła przedsprzedażowe rekordy. W artykule odpowiadam, czy warto było czekać na Village i jak bardzo trzeba się bać przed chwyceniem za pada.

Na koniec wspomnę o, jak zwykle, licznych testach. W tym numerze m.in. poczytacie o telewizorze OLED od Sony: XR A90J i pierwszych słuchawkach true wireless od B&W, czyli PI7.

Przejrzyj numer tutaj.