CUPRA Tavascan – pierwszy elektryczny SUV coupe marki

CUPRA Tavascan to nowy bezemisyjny model, który wywodzi się bezpośrednio z samochodu koncepcyjnego o tej samej nazwie, zaprezentowanego na salonie samochodowym we Frankfurcie w 2019 roku. Cztery lata temu okrzyknięto go „marzeniem”, ponieważ wprowadził na rynek przełomową i wyjątkową wizję całkowicie elektrycznej przyszłości hiszpańskiej marki. Dziś wersja produkcyjna jest stylistycznym i technologicznym prekursorem kolejnych modeli producenta z Martorell.

„Elektryfikacja to globalny trend, w który inwestuje także nasza marka. Do 2030 roku flota CUPRY będzie całkowicie zelektryfikowana. Na rynku pojawi się wiele samochodów elektrycznych. To, czym chcemy żeby wyróżniały się samochody CUPRY to nie tylko coraz to nowocześniejsze technologie, ale także świetny design. Chcemy pokazać światu, że samochody elektryczne także mogą być seksowne i posiadać sportowy charakter. Dzięki modelowi CUPRA Tavascan nasze marzenie się spełnia” – powiedział Wayne Griffiths, dyrektor generalny CUPRA.

SUV od CUPRY to nowy język stylistyczny marki, który podkreśla sportowa linia karoserii. Umieszczone z przodu, nowe światła LED składające się z trzech trójkątów są znakiem rozpoznawczym nowego modelu. Dynamiczne i muskularne linie nadwozia Tavascana zostały przeniesione także do wnętrza, które zapewnia równowagę między orientacją na kierowcę a komfortem pasażerów.

Oparty na platformie MEB Grupy Volkswagen – CUPRA Tavascan integruje najnowsze technologie, począwszy od układu napędowego, poprzez podwozie, łączność, bezpieczeństwo, a kończąc na wygodzie. Auto mierzy 4 644 mm długości, 1 861 mm szerokości, 1 597 mm wysokości a rozstaw osi wynosi 2 766 mm. Jego wymiary stanowią balans pomiędzy potrzebą najlepszych właściwości jezdnych a wymaganiami codziennego użytkowania.

Pozytywne emocje za kierownicą zapewnia adaptacyjne zawieszenie DCC Sport i progresywne wspomaganie układu kierowniczego.

Tavascan będzie dostępny w dwóch wersjach mocy: 210 kW (286 KM) i 250 kW (340 KM). Mocniejszy wariant będzie oferowany z napędem na obie osie, co zapewni lepszą przyczepność w każdych warunkach drogowych i jeszcze pewniejsze prowadzenie. Ze startu zatrzymanego CUPRA Tavascan VZ może osiągnąć prędkość 50 km/h w zaledwie 2,4 sekundy (od 0 do 100 km/h w 5,6 sekundy). Hiszpańskiego SUV-a wyposażono w akumulator trakcyjny o pojemność 77 kWh netto, który zapewnia około 550 km (WLTP). Wersja z napędem na obie osie – CUPRA Tavascan VZ ma przejeżdżać około 517 km. Duży zasięg modelu to także zasługa skutecznej rekuperacji energii oraz opcjonalnej pompy ciepła, które działają wydajniej niż klasyczny układ ogrzewania. Należy podkreślić, że drugi w pełni elektryczny pojazd w gamie hiszpańskiej marki może uzyskać dodatkowe 100 km zasięgu w zaledwie 7 minut za sprawą szybkiego ładowania (DC).

Samochód wyposażono w 15-calowy system multimedialny – największy jak dotąd we wszystkich modelach marki. Pokładowa elektronika jest także zintegrowana z Apple CarPlay i Android Auto oraz oferuje system Wireless Full Link.

CUPRA Tavascan to również bezpieczny pojazd do codziennego użytkowania, który za sprawą asystentów jazdy zapewnia spokój prowadzenia i minimalizuje skutki zdarzeń drogowych. Zestaw zaawansowanych pokładowych technologii wspomagania jazdy obejmuje, m.in.: predykcyjny tempomat (ACC) z funkcją dostosowania prędkości jazdy do znaków drogowych i danych nawigacji, system rozpoznawania znaków drogowych, system monitorowania martwego pola Side Assist z funkcją wspomagania wyjazdu z miejsca parkingowego Exit Assist, system Lane Assist wraz z asystentem zmiany pasa ruchu po włączeniu kierunkowskazu, system wykrywania zmęczenia kierowcy i kamerę cofania.

Nowa wersja Connected Travel Assist w modelu Tavascan usprawnia działanie systemu dzięki danym otrzymywanym z chmury – zwłaszcza na słabo oznakowanych drogach. Nowy hiszpański SUV jest także wyposażony w system zdalnego parkowania za pomocą smartfona oraz w funkcję CUPRA Tavascan Parking, która umożliwia autonomiczne parkowanie do 50 metrów od wcześniej zapamiętanego miejsca parkingowego.

Tavascan to ważny krok w kierunku elektryfikacji marki. Hiszpański SUV dołącza do modelu CUPRA Born i sześciu wariantów hybrydowych typu plug-in, w tym: CUPRA Leon, CUPRA Leon Sportstourer i CUPRA Formentor. Nowy model wyjedzie na ulice w 2024 roku.