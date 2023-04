Creative HS-220 zestaw słuchawkowy Plug and Play do biura i Call Center

Creative HS-220 to zestaw słuchawkowy USB z mikrofonem pojemnościowym z redukcją szumów, pilotem na kablu z przyciskiem wyciszania mikrofonu, który powinien przypaść do gustu osobom pracującym zdalnie. Słuchawki charakteryzują się subtelnym wyglądem, wyjątkowo niską wagą całego zestawu i długim przewodem łączącym zestaw z źródłem odtwarzania. Zestaw słuchawkowy HS-220 nie wymaga instalacji oprogramowania ani konfigurowania ustawień, wystarczy go podłączyć i używać z komputerem PC lub Mac posiadającymi złącze USB typu A.

Na przewodzie o długości 2,4m znajduje się pilot, który możemy wykorzystać do szybkiego wyciszenia mikrofonu lub słuchawek i skorzystać z regulacji głośności. Cała konstrukcja jest solidna a materiały wykorzystane do jej budowy są wysokiej klasy. Pałąk mikrofonu jest elastyczny co pozwala nam na wygodne jego ułożenie. Wykorzystane materiał gąbkowy na nausznice jest delikatny i dobrze oddychający.

Z jakość dźwięku odpowiadają specjalnie dostrojone 30 mm przetworniki neodymowe, które oferują dobrą szczegółowość dźwięku nie tylko podczas komunikacji ale również dla multimediów takich jak muzyka, filmy czy też nawet gry.

Zestaw słuchawkowy HS-220 jest kompatybilny z każdym oprogramowaniem służącym do zdalnej komunikacji, np. Zoom, Skype, Teams, Cisco, Webex, Discord i wielu innych.

Creative HS-220 można zakupić w cenie 109 PLN w sklepie alsen.pl