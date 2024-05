Elden Ring Shadow of the Erdtree – zobacz najnowszy zwiastun gry

Bandai Namco, wydawca gry Elden Ring, z przyjemnością przedstawia zwiastun CGI nadchodzącego dodatku Shadow of the Erdtree.

Odkryj mroczną stronę historii Elden Ring, podążając ścieżką wytyczoną przez Miquellę. W dodatku Shadow of the Erdtree gracze wkroczą do Krainy Cienia, w której doświadczą zupełnie nowych przygód pełnych tajemnic i mroku, spotkają nowych bossów, a także zdobędą nowy sprzęt, w tym bronie i zbroje.

Premiera Elden Ring Shadow of the Erdtree zaplanowana jest na 21 czerwca.

Pudełkowe wydanie gry Elden Ring z dodatkiemShadow of the Erdtreedostępne będzie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i znajdzie się w nim podstawowa wersja gry Elden Ring na płycie oraz cyfrowa wersja dodatku Shadow of the Erdtree.