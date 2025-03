Creative MUVO Free – przenośny głośnik Bluetooth dla aktywnych

Bezprzewodowe głośniki Bluetooth cieszą się coraz większą popularnością, a Creative MUVO Free to nowa propozycja dla osób ceniących mobilność, wysoką jakość dźwięku i solidne wykonanie. Ten kompaktowy model waży zaledwie 84 g, a mimo niewielkich rozmiarów oferuje bogate i dynamiczne brzmienie.

MUVO Free wykorzystuje najnowszą wersję Bluetooth 5.4, zapewniając stabilne połączenie i niższe zużycie energii. Obsługuje profile A2DP, AVRCP, HSP oraz HFP, dzięki czemu współpracuje z szeroką gamą urządzeń mobilnych, oferując płynną i bezproblemową łączność. Kodek SBC gwarantuje dobrze zbalansowany dźwięk przy strumieniowym przesyłaniu muzyki.

Pomimo kompaktowych wymiarów, MUVO Free oferuje moc wyjściową 3 W RMS (6 W szczytowo), co w połączeniu z 33-mm przetwornikiem dynamicznym zapewnia czyste brzmienie. Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) przekraczający 85 dB pozwala na komfortowe słuchanie muzyki nawet w plenerze. Pasmo przenoszenia w zakresie 180 Hz – 17 kHz gwarantuje wyraźne odwzorowanie wokali i instrumentów.

Jedną z kluczowych funkcji MUVO Free jest możliwość połączenia dwóch głośników w trybie Wireless Stereo Link, co zapewnia szerszą scenę dźwiękową i lepsze wrażenia słuchowe. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o pojemności 450 mAh umożliwia nawet 9 godzin odtwarzania muzyki przy 50% głośności, a pełne naładowanie trwa 2,5 godziny.

Creative MUVO Free to idealny towarzysz aktywnego trybu życia. Dzięki odporności na zachlapania i pył (certyfikat IPX5) sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych. Solidna konstrukcja chroni go przed uszkodzeniami, co czyni go świetnym wyborem na plażę, wędrówki górskie czy rowerowe przejażdżki. W zestawie znajduje się smycz, a wbudowany klips i magnes ułatwiają transport.

MUVO Free został wyposażony w mikrofon pojemnościowy, który umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym. Redukcja szumów oraz zoptymalizowany mikrofon gwarantują wyraźny dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki kompaktowym wymiarom, klipsowi i wbudowanemu mikrofonowi głośnik może również służyć do nagrywania dźwięku.

Creative MUVO Free to wybór dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Kompaktowa i lekka konstrukcja, odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoka jakość dźwięku sprawiają, że dobrze sprawdzi się podczas podróży, uprawiania sportu czy outdoorowych przygód. Funkcja Wireless Stereo Link, wbudowany mikrofon i długi czas pracy na baterii czynią go wszechstronnym urządzeniem na każdą okazję.

Creative MUVO Free jest dostępny w sprzedaży w cenie 99 PLN w sklepie euro.com.pl.