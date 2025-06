Nowość od Columbia: kolekcja Skien Valley

Lato to czas przygód – górskich wędrówek, biwaków i długich spacerów w promieniach słońca. Ale to także sezon na komary, kleszcze i meszki. Columbia odpowiada na te wyzwania nową kolekcją Skien Valley, stworzoną z myślą o maksymalnym komforcie i ochronie podczas aktywności na świeżym powietrzu. W sezonie wiosna–lato 2025 marka wprowadza do swojej oferty odzież i akcesoria z innowacyjną technologią Insect Shield, które skutecznie odstraszają owady – bez konieczności używania sprayów czy kremów.

Technologia Insect Shield polega na trwałej impregnacji tkanin permetryną – środkiem odstraszającym owady, który jest bezwonny, bezpieczny dla skóry i zatwierdzony przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Columbia połączyła tę ochronę z innymi autorskimi rozwiązaniami – m.in. przeciwsłoneczną technologią Omni-SHADE UPF50 i chłodzącą Omni-FREEZE – tworząc kolekcję idealną na upalne, letnie dni.

Co znajdziesz w kolekcji Skien Valley?

Koszula Columbia Skien Valley Hooded LS Shirt (439,99 PLN)

Techniczna koszula z długim rękawem i kapturem, zaprojektowana z myślą o intensywnych wędrówkach. Posiada siateczkową maskę przeciw owadom, wentylację i elastyczne dopasowanie, a dzięki technologii Insect Shield i filtrowi UPF50 zapewnia kompleksową ochronę przed słońcem i insektami.

Bluza Skien Valley Hoodie (329,99 PLN)

Lżejsza opcja z chłodzącą technologią Omni-FREEZE i ochroną przeciwsłoneczną UPF50. Zintegrowana maska z siatki, otwory na kciuki i kaptur tworzą funkcjonalną warstwę na najbardziej upalne dni.

Spodnie Skien Valley Cargo Pant (439,99 PLN)

Idealne na górskie wyprawy: lekkie, oddychające, z praktycznymi kieszeniami i regulowanym krojem. Chronią przed słońcem, potem – i oczywiście owadami.

Koszula Skien Valley Long Sleeve Shirt (399,99 PLN)

Klasyczna koszula trekkingowa z systemem wentylacji i podwijanymi rękawami. Lekka, wygodna i skutecznie odstraszająca owady – nawet w tropikalnych warunkach.

Czapka unisex Skien Valley Cachalot (179,99 PLN)

Model z peleryną na szyję, daszkiem i regulacją, wykonany z materiałów z recyklingu. Lekka, funkcjonalna i przyjazna środowisku – świetna na każdą trasę.

Kapelusz Skien Valley Booney Hat (199,99 PLN)

Chroni głowę i kark, a wbudowana moskitiera i kieszonka zwiększają jego funkcjonalność. Idealny zarówno na amazońską dżunglę, jak i polską plażę.

To kolekcja dla wszystkich, którzy kochają lato, ale nie chcą iść na kompromis między przyjemnością a ochroną. Skien Valley to świetna propozycja dla aktywnych osób – podróżników, miłośników gór, lasów, jezior i… świętego spokoju bez komarów.

Więcej informacji o produktach: www.columbia.com