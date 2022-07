8 gier z serii Yakuza trafi w tym roku do oferty PlayStation Plus

Sony poinformowało, że uznana seria Yakuza dołączy do oferty PlayStation Plus w 2022 roku. Dzieła firmy Sega obejmują sagę Kazuma Kiryu, a także najnowszą część Yakuza: Like a Dragon.

W sierpniowej ofercie PlayStation Plus (Essential, Extra i Premium) znajdzie się najnowsza odsłona serii, czyli Yakuza: Like a Dragon. Z kolei subskrybenci PlayStation Plus w wersjach Extra i Premium będą mogli zainstalować na swoich konsolach gry przedstawiające losy Kazumy Kiryu. Od sierpnia dostępne będą 3 części: Yakuza 0, Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2.

W dalszej części roku 2022 wszyscy członkowie usługi Extra i Premium będą mogli kontynuować przygodę z serią, pobierając jej kolejne odsłony: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered, a także Yakuza 6: The Song of Life.