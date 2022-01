CES 2022: Sony prezentuje SUV-a Vision-S 02

Popularność niskoemisyjnych form transportu wciąż rośnie. Zainteresowanie nimi wyraziło także Sony, które kilka lat temu zabrało na targi CES prototypowego sedana Vision-S. Teraz dołączył do niego kolejny samochód, SUV Vision-S 02, który w przyszłości może trafić na nasze drogi.

Vision-S 02 został oparty na tej samej platformie podłogowej, co sedan. Pod maską znajdują się dwa silniki elektryczne o mocy 268 KM każdy, ale na chwilę obecną, Sony nie podało ani szacowanego zasięgu auta, ani jego osiągów. Nieco więcej wiemy o wyposażeniu pojazdu: otrzyma on komplet kamer CMOS i czujników LiDAR, które będą współpracować z systemami asystującymi, jak również wsparcie dla sterowania głosowego i łączność 5G. Producent chce, żeby samochód został dopuszczony do poruszania się po europejskich drogach w trybie półautonomicznym.

Co ciekawe, elektromobilność od Sony wcale nie jest jedynie spekulacją. Podczas tegorocznej konferencji, firma ogłosiła powstanie spółki Sony Mobility Inc., stworzonej po to, by wejść na rynek pojazdów elektrycznych. Pierwszy samochód marki, Vision-S (od teraz nazywany Vision-S 01), przeszedł szereg testów drogowych w Austrii, Niemczech i Japonii, a aktualnie jest poddawany certyfikacji bezpieczeństwa, również w kwestii jazdy autonomicznej. Oznacza to, że premiera bezemisyjnych aut od Sony może być bliżej, niż sądziliśmy.