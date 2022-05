Simon dołącza do rodziny wentylatorów Stadler Form￼

Rodzina wentylatorów marki Stadler Form powiększa się. Autoryzowany importer i dystrybutor produktów tej marki w Polsce – DLF – wprowadza do oferty nowy model – Simon. Wyróżnia się on jakością wykonania, efektywnością pracy oraz jak przystało na produkty marki Stadler Form wyszukanym designem.

Marka Stadler Form od blisko ćwierć wieku skupia się na tworzeniu urządzeń poprawiających jakość powietrza. Elementami, na które firma od zawsze zwraca uwagę są efektywność działania, jakość wykonania oraz design. Najnowszy reprezentant marki łączy w sobie wszystkie te aspekty. Wentylator Simon charakteryzuje się eleganckim wyglądem oraz szerokim zakresem efektywnych rozwiązań, które sprawiają, że stanie się idealnym towarzyszem nawet w najbardziej upalne dni.

Simon jest elegancki

Nieoczywista bryła nowego wentylatora od Stadler Form została zaprojektowana z myślą o ergonomii i funkcjonalności. Urządzenie stoi na okrągłej stopie, która wykonana jest z powlekanej na biało stali i zapewnia stabilność konstrukcji. Wykonany ze stali i tworzywa ABS statyw w dwóch trzecich swojej wysokości posiada magnetyczny uchwyt. Rozwiązanie to pozwala na wygodne przymocowanie pilota zdalnego sterowania. Na szczycie statywu zamontowany został cylindryczny korpus, w którym znajduje się mechanizm wentylatora. Został on pokryty eleganckim, tekstylnym pokrowcem, który można zdemontować. Wylot powietrza wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a jego żebrowana konstrukcja zapewnia optymalne rozprowadzenie powietrza.

Simon jest efektywny

Nowy reperezntant marki Stadler Form to dyskretny towarzysz, który przyniesie ulgę w ciepłe dni. Nie będzie rozpraszać swoją pracą, ponieważ zakres generowanego dźwięku, w zależności od trybu pracy, mieści się w zakresie 25–52 dB, co można porównać odpowiednio do szeptu oraz szumu w biurze. Efektywne rozprowadzenie powietrza zapewniają szerokie możliwości ustawień jego pracy. W tym zakresie można wymienić tryb oscylacji 3D, dzięki któremu Simon porusza automatycznie wentylatorem zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. W połączeniu z faktem, że jego zasięg kształtuje się na poziomie do 10 metrów, wentylator ten jest w stanie zapewnić optymalną cyrkulację powietrza w dużych pomieszczeniach. Dodatkowo Simon został wyposażony w funkcję Power, dzięki której zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia, aby ułatwić obsługę.

Simon jest praktyczny

Nowy wentylator od Stadler Form wyposażono w szereg rozwiązań, które sprawiają, że jest wygodny w obsłudze. W tym zakresie można wymienć włącznik nożny, dzięki któremu włączymy lub wyłączymy go do bez schylania się. Wybór poszczególnych ustawień i funkcji możliwy jest za pośrednictwem wygodnego pilota. Dzięki niemu uruchomimy m.in. inteligentne funkcje, jak tryb symulacji naturalnej bryzy, wybierzemy spośród 10 różnych ustawień prędkości, czy skorzystamy z timera (1-7 godzin). Dodatkowo Simon jest prosty w pielęgnacji – przednia i tylna kratka są demontowalne, a tekstylny pokrowiec po zdjęciu można wyczyścić w pralce.

Simon dołącza do dużej rodziny wentylatorów od Stadler Form, które łączy efektywność pracy, wyjątkowy design i jakość wykonania. Firma stale rozwija swoje portfolio w tym zakresie, a modele takie jak Leo, Peter little czy Peter stały się sprzedażowymi hitami. Z kolei posiadający bambusowy korpus Otto czy niezwykle cichy Tim od lat zachwycają użytkowników. Simon dołącza do lubianej rodziny!