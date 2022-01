CES 2022: ASUS zapowiada Amazing Unfolds

Firma ASUS zapowiedziała linię nowatorskich rozwiązań podczas wirtualnej prezentacji o tytule Amazing Unfolds.

Kontynuując swoją tradycję w wyznaczaniu nowych szlaków, marka oferuje model Zenbook 17 Fold OLED o składanej konstrukcji, a także specjalną rocznicową wersję Zenbook 14X OLED Space Edition. Ponadto podczas premiery zaprezentowano laptopy z serii Zenbook 14 OLED, ASUS Chromebook Flip CX5 i ExpertBook B5, a także laptopy gamingowe ASUS TUF Gaming F15 i TUF Dash F15.

Nowa linia urządzeń Zenbook została stworzona z myślą o coraz bardziej zaawansowanych technicznie użytkownikach, którzy wymagają szybszych niż kiedykolwiek wcześniej i wydajniejszych urządzeń. Dzięki najnowszym procesorom Intel Core 12. generacji te nowe rozwiązania zapewniają użytkownikom połączenie najwyższej wydajności, innowacyjnych funkcji oraz doskonałego wzornictwa, a wszystko to w wyjątkowo mobilnych, smukłych i lekkich konstrukcjach.

Podczas prezentacji firma ASUS zapowiedziała również nowe warianty modeli Zenbook 17 Fold OLED, Zenbook 14X OLED Space Edition i Zenbook 14 OLED. Wybrane nowe laptopy z rodziny Zenbook, jak np. Zenbook 17 Fold OLED i Zenbook 14 OLED, będą posiadały odświeżony monogram ASUS, oparty na koncepcji wizualnej emblematu upamiętniającego 30-lecie istnienia ASUS.

Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

ASUS stworzył model Zenbook 17 Fold OLED – pierwszy na świecie laptop z 17,3-calowym składanym ekranem OLED. Przełamująca ograniczenia konstrukcja oferuje dwa rozmiary ekranu OLED w jednym urządzeniu: duży ekran dotykowy o parametrach 17,3 cala 4:3 2,5K, który można złożyć w połowie, aby stworzyć dwa bezramkowo połączone ekrany o specyfikacjach 3:2 12,5 cala 1920x 280. W połączeniu z pełnowymiarową klawiaturą i touchpadem ASUS ErgoSense z Bluetooth ta składana konstrukcja zapewnia elastyczność wielu trybów użytkowania – jako komputer desktopowy, laptop, tablet, klawiatura ekranowa, książka i rozszerzenie ekranu.

Dla zapewnienia immersyjnej rozrywki dysponującemu certyfikacją PANTON® składanemu ekranowi dotykowemu OLED – który posiada również certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu i pokrywa w 100% przestrzeń barw DCI-P3 – towarzyszy technologia Dolby Vision HDR zapewniająca ultrażywy obraz. Ponadto immersyjny dźwięk z Dolby Atmos gwarantuje wydajny system dźwiękowy z czterema głośnikami, który jest certyfikowany przez Harman Kardon.

W zakresie inteligentnych możliwości następnej generacji dostępna jest kamera HD IR, która pracuje razem z funkcją Windows Hello, a także nowy układ Intel Visual Sensing Controller udostępniający nowe funkcje napędzane sztuczną inteligencją. Należą do nich: wykrywanie obecności użytkownika, zintegrowany czujnik kolorów, automatyczna regulacja jasności ekranu i temperatury barwowej, kamera internetowa 5 Mp z technologią ASUS 3D Noise Reduction dla wyraźniejszego obrazu podczas wideorozmów.

Dla zapewnienia wysokiej wydajności i komfortowych połączeń laptop został wyposażony w najnowszy procesor 12. generacji Intel Core i7 z serii U, układ graficzny Intel Iris Xe, a także dwa porty USB-C Thunderbolt 4, które obsługują szybkie ładowanie baterii o pojemności 75 Wh oraz połączenia z zewnętrznymi monitorami. Zenbook 17 Fold OLED będzie dostępny w sprzedaży od połowy 2022 roku.

Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401)

Ekskluzywny laptop Zenbook 14X OLED Space Edition to prestiżowa wersja specjalna stworzona dla uczczenia 25. rocznicy użycia laptopa ASUS P6300 w trwającej 600 dni misji w przestrzeni kosmicznej, co odzwierciedla ducha marki ASUS – „W poszukiwaniu niezwykłości”.

Zenbook 14X OLED Space Edition wyróżnia się unikalnym wzornictwem o tematyce kosmicznej i wykończeniem w specjalnym kolorze Zero-G Titanium.

Ekskluzywną cechą modelu Space Edition jest futurystyczne rozwiązanie ZenVision, 3,5-calowy dodatkowy wyświetlacz OLED zainstalowany po zewnętrznej stronie pokrywy, który może wyświetlać spersonalizowane wiadomości i animacje.

Laptop Space Edition został skonstruowany pod kątem wytrzymania rygorów podróży kosmicznych i jest zgodny z wyjątkowo wymagającymi amerykańskimi protokołami testowymi systemów do lotów kosmicznych. Dzięki temu wytrzymuje pracę w ekstremalnych temperaturach (-24 do 61°C), a także jest odporny na wibracje (20–2000 Hz).

Laptop w maksymalnej konfiguracji jest napędzany procesorem 12. generacji Intel Core i9 z serii H, układem graficznym Intel Iris Xe, 32 GB pamięci RAM, a ponadto oferuje połączenia SSD PCIe 4.0 x4 i Intel Wi-Fi 6E. Ekspansywny ekran dotykowy 16:10 2,8K 90 Hz OLED HDR z certyfikatem PANTONE zapewnia niesamowicie realistyczny obraz z certyfikacją DisplayHDR True Black 500, oferując 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu.

Zenbook 14 OLED (UX3402)

Najnowszy Zenbook 14 OLED to wydajny, elegancki i lekki laptop 14-calowy. Ta najnowsza generacja wnosi do serii Zenbook nowoczesny wygląd i ogólne wrażenia z przykuwającym uwagę nowym wzornictwem pokrywy, a także dwiema nowymi opcjami kolorystycznymi: Aqua Celadon i Ponder Blue.

Urządzenie dysponuje ekspansywnym ekranem 16:10 2,8K 90 Hz OLED NanoEdge o jasności 550 nitów, z certyfikacją PANTONE i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, technologią Dolby Atmos i systemem dźwiękowym certyfikowanym przez Harman Kardon z inteligentnym wzmacniaczem dla mocnego dźwięku przestrzennego. Efekty wizualne dodatkowo ulepsza certyfikacja DisplayHDR True Black 500 potwierdzająca wyświetlanie głębokich odcieni czerni oraz certyfikacja TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu.

Pomimo kompaktowych rozmiarów – grubości zaledwie 16,9 i wadze tylko 1,39 kg – w wykonanej w całości z aluminium obudowie tego laptopa zintegrowano najnowszy procesor 12. generacji Intel Core wraz z układem graficznym Intel Iris Xe, maksymalnie 16 GB pamięci RAM, ultraszybkimi dyskami SSD PCIe 4.0, baterią o dużej pojemności 75 Wh i najnowszą kartą Intel Wi-Fi 6E. Ponadto laptop jest wyposażony w całą gamę portów wejścia/wyjścia, w tym dwa porty Thunderbolt 4 USB-C.

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Flip CX5 napędza nowoczesną pracę, naukę i rozrywkę. Zastosowany w nim zawias 360° ErgoLift umożliwia ustawienie pod dowolnym kątem 16-calowego ekranu, który dysponuje ramkami NanoEdge z trzech stron. Takie rozwiązanie gwarantuje wyjątkową elastyczność podczas użytkowania. Matryca charakteryzuje się współczynnikiem proporcji 16:10, zapewniając w pionie większą przestrzeń w porównaniu do matryc 16:9, a stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 87% dodatkowo potęguje immersję podczas oglądania.

ASUS Chromebook Flip CX5 został w maksymalnej konfiguracji wyposażony w procesor Intel Core i7 12. generacji, układ graficzny Intel Iris Xe oraz 16 GB pamięci. Dodatkowo oferuje dwuzakresową kartę Intel Wi-Fi 6E (802.11ax), w tym możliwość połączeń na nowym paśmie 6 GHz. Możliwości połączeń kompletuje technologia ASUS WiFi Master dla systemu operacyjnego Chrome OS. Procesy pracy i nauki skoncentrowane na chmurze można jeszcze bardziej zoptymalizować, korzystając z dostępnych wersji z aktualizacjami Chrome Enterprise, Chrome Education oraz platformą Intel vPro.

W komputerze zastosowano system audio z certyfikacją Harman Kardon. Oferuje on cztery wbudowane głośniki, które mają wyjątkowo duże komory rezonansowe i generują dźwięk o wysokiej wierności – porównywalny z systemami znacznie większych laptopów. Aby ulepszyć takie zastosowania jak wideokonferencje i robienie zdjęć, kamera internetowa o rozdzielczości FHD zapewnia wysokiej jakości obraz i można ją łatwo ukryć za wysuwaną zasłoną, aby zapewnić sobie prywatność, kiedy kamera nie jest używana.

Seria ASUS ExpertBook B5 (B5402C i B5402F)

ASUS ExpertBook B5 to seria ultralekkich laptopów dostępnych zarówno w wersji z konwencjonalną konstrukcją, jak i w wariancie konwertowalnym z zawiasem 360° do zapewnienia maksymalnej możliwej mobilności, elastyczności i wyrazistości obrazu. Nowe modele ExpertBook B5 (B5402C) i ExpertBook B5 Flip (B5402F) są wyposażone w ekrany 14-calowe. Dopełniają one dostępne już popularne modele 13-calowe laptopa B5, co pozwala zaoferować klientom szeroką linię modeli przeznaczonych do zastosowań biznesowych.

Precyzyjnie wykonana, minimalistyczna obudowa jest wykonana z czystego aluminium i stopu magnezu i aluminium, dzięki czemu bije rekordy w zakresie lekkości. Procesor Intel Core i7 wraz z układem graficznym Intel Iris Xe zapewniają dużą moc obliczeniową, a ponadto laptop obsługuje 48 GB pamięci RAM i najnowszy standard Intel WiFi 6E.

Zawiasy modelu B5 Flip można obracać pod kątem 360°, co umożliwia wykorzystywanie tego laptopa w różnych ustawieniach – od trybu „namiotu”, aż po tryb tabletu. Dzięki temu użytkownik może natychmiast rozpocząć pracę zespołową, udostępniać treści lub prowadzić prezentacje. Opcjonalny rysik jest zawsze blisko dzięki uchwytowi dokującemu.

Nowe modele z serii B5 oferują również pojemną baterię do pracy przez cały dzień. Do technologii wykorzystanych w komputerach należą redukcja szumów wspomagana SI do wyraźnego dźwięku podczas połączeń głosowych i konferencji, obsługa macierzy RAID skonfigurowanej z dwóch dysków SSD, a także ASUS NumberPad do szybkiego wprowadzania danych.

Prywatność użytkownika, zabezpieczenia biznesowe oraz wytrzymałość do codziennego użytkowania to podstawy serii B5. Urządzenia mają zintegrowany czytnik linii papilarnych, opcjonalną kamerę na podczerwień do logowania za pomocą twarzy, chip TPM 2.0. Ponadto charakteryzują się trwałością zgodną ze standardem wojskowym MIL-STD 810H.

ASUS TUF Gaming F15 i F17

Laptopy TUF Gaming F15 i F17 oferują procesor Intel Core i7-12700H 12. generacji i w maksymalnej konfiguracji laptopową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 z maksymalną mocą 140 W TGP. Dla zapewnienia jeszcze większej mocy i kontroli zintegrowano sprzętowy przełącznik MUX, eliminujący problem dotyczący wydajności laptopów gamingowych, które z reguły przesyłają klatki generowane przez GPU przez układ grafiki zintegrowany w procesorze, a dopiero po tym do wyświetlacza. Gracze mogą skorzystać z aplikacji Armoury Crate, aby uruchomić tryb bezpośredniego wykorzystywania GPU, który zapewnia mniejsze opóźnienia i średnio o 5–10% większą wydajność. Aby zapewnić chłodzenie odpowiednie do wspomnianego zwiększenia wydajności, zastosowano wentylatory Arc Flow o zmodyfikowanej konstrukcji z 84-łopatkami. Każda łopatka wentylatora charakteryzuje się konstrukcją o zróżnicowanej grubości z końcówką 0,1 mm, co redukuje turbulencje, jednocześnie poprawiając przepływ powietrza. Ogólnie zastosowana konstrukcja jest cichsza, a mimo tego zapewnia o 13% większy przepływ powietrza w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. Dla zapewnienia efektów wizualnych klasy gamingowej wszystkie laptopy TUF na 2022 rok są oferowane w wariantach z ekranami o wysokiej częstotliwości odświeżania, w tym maksymalnie FHD przy 300 Hz do najszybszej rozgrywki FPS lub QHD przy 165 Hz do bardziej immersyjnych wrażeń. Ponadto modele F15 i F17 wyróżniają się wzornictwem inspirowanym mechami i anime, a także spełniają wymogi standardu MIL-STD-810H dla zapewnienia wytrzymałości podczas użytkowania mobilnego.

TUF Dash F15

Seria TUF Dash miała swoją premierę w 2020 roku i została stworzona z myślą o zapewnieniu smukłych i lekkich urządzeń z wyraźnym DNA marki TUF Gaming. Model TUF Dash F15 na 2022 rok kontynuuje ten kierunek, a w nowym wydaniu został zaktualizowany i udoskonalony najnowszymi komponentami sprzętowymi, przy jednoczesnym zachowaniu grubości obudowy poniżej 20 mm.

TUF Dash F15 jest wyposażony w procesor Intel Core i7-12650H 12. generacji i maksymalnie kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 w wersji laptopowej z przełącznikiem MUX. Jest to więc wydajna maszyna gamingowa w smukłej i lekkiej obudowie. Najnowsza pamięć DDR5 pracująca z częstotliwością 4 800 MHz bez problemu radzi sobie z nawet najbardziej wymagającą pracą wielozadaniową, a dwa gniazda SSD kompatybilne z PCIe 4.0 zapewniają więcej niż wystarczającą szybkość pracy dysków do użytkowania w drodze. Matryca QHD 165 Hz ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 gwarantuje oszałamiające efekty wizualne i pełną immersję w grach, przy jednocześnie precyzyjnym odwzorowaniu barw do procesów tworzenia treści. Dzięki obsłudze Thunderbolt 4 można łatwo i bez komplikacji dodać zewnętrzną stację dokującą lub dysk o wysokiej szybkości. Ponadto dla spokoju ducha użytkownika podczas korzystania w drodze, laptop TUF Dash F15 obsługuje również dostarczanie zasilania przez USB typu C z mocą do 100 W, co umożliwia doładowywanie za pomocą szerokiej gamy różnych kompatybilnych ładowarek i powerbanków.